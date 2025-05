Se state cercando un nuovo televisore per il vostro salotto, il 2025 potrebbe rivelarsi un anno fortunato. Infatti, su Amazon è attualmente disponibile una promozione su uno Smart TV QLED di Hisense, lanciato di recente, che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Dettagli dell’offerta su Hisense 50E78Q

Il modello in promozione è il Hisense 50E78Q, che viene proposto a un prezzo di 399 euro, con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon. Il prezzo consigliato per questo televisore è di 429 euro, il che significa un risparmio del 7% per chi decide di approfittare di questa offerta. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

Caratteristiche tecniche del televisore

Il Hisense 50E78Q è dotato di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K, il che garantisce un’ottima qualità delle immagini e colori vivaci. Tra le sue funzionalità spicca il sistema operativo VIDAA, noto per la sua intuitività e le sue prestazioni. Inoltre, il televisore è equipaggiato con una Game Mode Plus, ideale per gli appassionati di videogiochi, che permette di ottimizzare l’esperienza di gioco. Non mancano, infine, le funzionalità standard come il DVB-T2 per il digitale terrestre e il DVB-S2 per il satellitare, garantendo una versatilità d’uso per diverse fonti di intrattenimento.

Vantaggi aggiuntivi su Amazon

Oltre alla promozione sul televisore, Amazon offre anche vantaggi aggiuntivi ai suoi clienti. Attualmente, è possibile ottenere tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Questi servizi permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook, audiolibri e podcast in italiano, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento domestico.

Per chi desidera approfondire le specifiche del Hisense 50E78Q e scoprire ulteriori dettagli sull’offerta, la consultazione del sito web di Amazon rappresenta un’opzione consigliata.