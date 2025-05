Avete mai pensato di ampliare le capacità di archiviazione del vostro dispositivo con una microSD di alta qualità? In questo periodo, durante la Amazon Tech Week del 2025, è possibile approfittare di un’offerta imperdibile su un prodotto di punta della Samsung.

Dettagli dell’offerta

La microSD in promozione è la Samsung MB-MY256SA PRO Ultimate, un dispositivo di memoria di alta gamma, venduto e spedito direttamente da Amazon. Grazie a questa offerta, gli utenti possono ottenere un sconto del 21%, portando il prezzo da una media di 36,13 euro a soli 28 euro. Questa riduzione di prezzo rende la microSD un’opzione accessibile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la qualità.

Caratteristiche tecniche della microSD

La Samsung MB-MY256SA PRO Ultimate è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati di tecnologia. Con una velocità di trasferimento dati che raggiunge i 200 MB/s, questa microSD è ideale per l’uso in fotocamere professionali e dispositivi che richiedono un’elevata affidabilità. La sua capacità di 256 GB offre ampio spazio per foto, video e file di grandi dimensioni, rendendola perfetta per chiunque necessiti di una memoria robusta e performante. Nella confezione è incluso anche un adattatore SD di colore bianco, che facilita l’uso della scheda con vari dispositivi.

Vantaggi per gli studenti

In aggiunta all’offerta sulla microSD, gli studenti possono trarre vantaggio da una promozione esclusiva: tre mesi gratis di Amazon Prime Student. Questo servizio include spedizioni gratuite, accesso a Prime Video con film e serie TV, oltre a vantaggi su giochi tramite Prime Gaming. È un’ottima opportunità per chi desidera esplorare i vantaggi di un abbonamento Amazon senza costi iniziali.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di migliorare la vostra esperienza tecnologica con una microSD di qualità e i vantaggi esclusivi per studenti.