Volete finalmente risolvere i problemi di spazio sulla vostra PlayStation 5, indipendentemente dal modello in vostro possesso? Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di acquistare un SSD straordinario in offerta su Amazon.

Il prodotto in questione è il Fikwot FN960, un SSD di alta qualità attualmente disponibile a un prezzo scontato. Questo dispositivo, che ha un sconto del 14% rispetto al prezzo standard di 229,99 euro, è ora acquistabile per soli 197 euro. L’offerta è limitata nel tempo, quindi è consigliabile agire in fretta.

Caratteristiche del Fikwot FN960

Il Fikwot FN960 è un SSD M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe con una capacità impressionante di 4 TB. Questa grande capacità consente di archiviare un numero considerevole di giochi e contenuti multimediali, rendendo l’esperienza di gioco su PlayStation 5 molto più fluida e senza intoppi. La velocità di questo SSD è altrettanto notevole, con valori di 5000 MB/s in lettura e 4500 MB/s in scrittura, che garantiscono caricamenti rapidi e prestazioni elevate durante il gioco.

Nella confezione del Fikwot FN960 è incluso un dissipatore, un componente essenziale per l’installazione su PS5, oltre a tutto il necessario per un montaggio semplice e veloce. Questo significa che anche chi non ha esperienza con l’installazione di componenti hardware potrà procedere senza difficoltà.

Vantaggi dell’acquisto su Amazon

Acquistare su Amazon offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di usufruire del servizio Amazon Prime. Questo servizio consente di ricevere consegne rapide e gratuite sui propri ordini. Inoltre, gli abbonati possono accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV tramite Amazon Prime Video, oltre ai giochi gratuiti offerti da Amazon Prime Gaming.

Per chi non è ancora iscritto, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, un’opzione ideale per chi desidera testare i vantaggi di Amazon Prime. Gli studenti possono approfittare di un periodo di prova ancora più lungo, di 90 giorni, grazie alla promozione Amazon Prime Student. Non mancano anche offerte su altri servizi, come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.

Per ulteriori informazioni sul Fikwot FN960, è possibile visitare la pagina ufficiale su Amazon e scoprire tutti i dettagli di questo SSD che promette di migliorare notevolmente l’esperienza di gioco.