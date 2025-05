Il 2027 si preannuncia come un anno cruciale per Apple, segnato dal lancio del primo smartphone pieghevole dell’azienda e da un modello speciale dell’iPhone in occasione del ventesimo anniversario. Queste informazioni emergono dall’analisi del noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, pubblicata nella sua newsletter Power On.

L’ingresso di Apple nel mercato degli smart glasses

Oltre alle novità relative all’iPhone, Apple si prepara a entrare nel mercato degli smart glasses nel 2027, un passo strategico per competere con i Ray-Ban Meta. Questi occhiali innovativi saranno equipaggiati con fotocamere, altoparlanti e microfoni, progettati per utilizzare la suite Apple Intelligence attraverso un chip proprietario. Le aspettative sono elevate, poiché si prevede che questi occhiali possano interagire con l’ambiente circostante grazie alla tecnologia Visual Intelligence.

Integrazione della tecnologia avanzata nei dispositivi Apple

La tecnologia di Visual Intelligence non sarà limitata solo agli smart glasses, ma si prevede che venga integrata anche nei futuri modelli di AirPods e Apple Watch. Questi dispositivi potrebbero essere dotati di fotocamere avanzate, capaci di eseguire una serie di operazioni, ampliando così le loro funzionalità e migliorando l’interazione con gli utenti.

Rinnovamento di Siri e potenziamento dell’IA

Secondo Gurman, il 2027 segnerà anche un’importante evoluzione per Siri, l’assistente vocale di Apple. La piattaforma subirà un rinnovamento radicale, supportata da modelli di intelligenza artificiale che permetteranno interazioni attraverso un’interfaccia conversazionale completamente rinnovata. I nuovi chip Apple Silicon, che saranno integrati nei server, garantiranno esperienze utente ancora più fluide e performanti.

Innovazioni nel campo della robotica

Un aspetto particolarmente intrigante del futuro di Apple riguarda la robotica. L’azienda sta sviluppando un robot da tavolo dotato di un braccio meccanico, insieme a un nuovo smart hub per la casa che incorporerà funzioni di intelligenza artificiale. Queste innovazioni potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia domestica, rendendo la vita quotidiana più semplice e connessa.

Con queste ambiziose iniziative, Apple si prepara a plasmare il futuro della tecnologia nei prossimi anni, consolidando la sua posizione di leader nel settore.