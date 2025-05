Microsoft ha chiaramente espresso la sua convinzione che i PC Copilot rappresentino il futuro della tecnologia informatica. Il gigante di Redmond ha ribadito questa posizione in un nuovo spot pubblicato su YouTube, nel quale non esita a lanciare frecciate ai suoi principali concorrenti.

Un messaggio diretto ai concorrenti

Nel video promozionale, Microsoft utilizza lo slogan incisivo: “siamo più veloci di un Mac”. L’azienda sostiene che i PC Windows di alta gamma con il marchio Copilot+ possano vantare prestazioni superiori rispetto ai MacBook Air dotati di chip M3, con affermazioni che indicano un incremento di velocità fino al 58%. Questi dati sono supportati dai risultati ottenuti nei benchmark della CPU Cinebench 2024, un test di riferimento riconosciuto nel settore.

Per garantire la massima trasparenza, Microsoft ha specificato nel suo sito ufficiale che, nonostante nel video venga mostrato un modello precedente di MacBook Air, alcuni PC Copilot+ superano in velocità anche i più recenti MacBook Air con chip M4. Tra i modelli citati dall’azienda si trovano il Lenovo Yoga Slim 7x, equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite di Qualcomm, il Surface Laptop di Microsoft e l’OmniBook Ultra 14 di HP, dotato del processore Ryzen AI 9 HX 375 di AMD.

Le risposte di Apple

Le affermazioni di Microsoft non sono rimaste senza risposta. Apple, in occasione della presentazione dei nuovi MacBook Air M4, aveva messo in evidenza le prestazioni superiori della sua linea di prodotti, sottolineando che la famiglia di chip M4 continua a offrire un’efficienza energetica senza pari nel settore. Il colosso di Cupertino ha sempre puntato sulla capacità dei suoi processori di garantire prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto, un aspetto che rappresenta un forte punto di vendita per i suoi dispositivi.

La competizione tra Microsoft e Apple si fa sempre più accesa, con entrambe le aziende che cercano di conquistare una fetta di mercato sempre più ampia. Mentre Microsoft promuove i suoi PC Copilot come la scelta migliore per gli utenti in cerca di velocità e prestazioni, Apple continua a puntare sull’efficienza e sull’innovazione dei suoi chip. Questo confronto tra le due aziende non solo evidenzia le differenze nei loro approcci, ma offre anche ai consumatori una gamma di opzioni per soddisfare le proprie esigenze tecnologiche.