L’offerta di oggi su Amazon potrebbe dissipare ogni incertezza per chi sta pensando di acquistare un nuovo smartphone. Attualmente, l’iPhone 16 Pro Max, il modello di punta della gamma Apple per il 2025, è disponibile a un prezzo scontato.

Dettagli sull’offerta

Il dispositivo con 256 GB di memoria è in promozione con un ribasso del 19%, portando il prezzo a 1.199€. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto ai 1.489€ richiesti nei negozi ufficiali Apple. L’offerta è valida su tutte le quattro colorazioni disponibili: titanio naturale, titanio bianco, titanio nero e titanio sabbia. Questo modello è considerato il vertice della tecnologia mobile di Apple, con un design che, pur mantenendo linee tradizionali, integra nuove funzionalità come il tasto di controllo della fotocamera.

Caratteristiche fotografiche

Per quanto riguarda la fotocamera, l’iPhone 16 Pro Max è equipaggiato con un impressionante trio di sensori. Il principale offre una risoluzione di 48 MP, affiancato da un obiettivo ultra-grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 5X. La qualità video, da sempre un punto di forza dei prodotti Apple, è ulteriormente migliorata, permettendo la registrazione in ProRes, una caratteristica che lo rende adatto anche per usi professionali. Questa versatilità rende l’iPhone non solo un dispositivo per la vita quotidiana, ma anche uno strumento utile per videomaker e professionisti del settore.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione esclusiva. Gli studenti possono beneficiare di 3 mesi di Prime senza costi. L’iscrizione a Prime offre vantaggi significativi, come spedizioni rapide e gratuite, accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Inoltre, ci sono promozioni come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, rendendo l’offerta ancora più allettante.

La disponibilità dell’iPhone 16 Pro Max a un prezzo ridotto su Amazon rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo all’avanguardia, sia per uso personale che professionale.