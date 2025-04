Apple ha consolidato la sua posizione nel settore della salute con l’Apple Watch, un dispositivo che ha rivoluzionato il monitoraggio della salute personale. Negli ultimi anni, la compagnia californiana ha introdotto numerose innovazioni, ma recenti rivelazioni suggeriscono che un importante progetto è rimasto in fase di sviluppo senza mai essere lanciato.

Il prototipo di apple watch series 10

Il 15 gennaio 2025, l’account StellaFudge su X ha condiviso immagini di un presunto prototipo di Apple Watch Series 10. Questo modello si distingue per un sensore aggiornato, che purtroppo non è mai stato commercializzato. Nelle fotografie, è evidente che il sensore del prototipo presenta LED di dimensioni più ridotte rispetto ai modelli rilasciati nel 2024. Inoltre, è presente un anello di luci supplementari attorno al sensore, il cui scopo rimane ancora ignoto.

Funzionalità e innovazioni future

StellaFudge ha rivelato che il prototipo funzionava con una build interna di watchOS 11.1, mai resa disponibile al pubblico. Questo solleva interrogativi su possibili nuove funzionalità per il monitoraggio della salute che potrebbero essere state incluse. Voci di corridoio indicano che Apple sta lavorando a una nuova applicazione, prevista per il 2026 con il rilascio di iOS 19.4, in grado di fornire consigli sanitari attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, promettendo un livello di precisione simile a quello di un medico.

Progetti attuali di apple

Attualmente, Apple è impegnata in numerosi progetti volti a migliorare il benessere dei propri utenti. Si discute da tempo della possibilità che i dispositivi indossabili possano monitorare parametri vitali come la pressione sanguigna e il diabete. Tuttavia, per quanto riguarda il monitoraggio del diabete, gli esperti ritengono che ci vorrà ancora del tempo prima che questa funzionalità venga implementata. L’attenzione della società sulla salute e il benessere degli utenti continua a crescere, con l’obiettivo di fornire strumenti sempre più avanzati e affidabili per il monitoraggio della salute personale.