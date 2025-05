Il progetto di Apple riguardante l’integrazione di una fotocamera nell’Apple Watch sembra essere stato abbandonato, ma un recente rapporto di Bloomberg del 2025 annuncia che il gigante tecnologico di Cupertino sta intensificando lo sviluppo dei suoi primi occhiali intelligenti. L’azienda mira a lanciare questo innovativo dispositivo entro la fine del 2026, puntando fortemente su questa nuova categoria di prodotti.

Caratteristiche degli occhiali intelligenti

Gli occhiali intelligenti di Apple dovrebbero sfruttare una serie di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, per offrire agli utenti funzionalità simili a quelle dell’iPhone. Tra le funzioni previste ci saranno la riproduzione musicale, la traduzione in tempo reale, indicazioni stradali e l’analisi dell’ambiente circostante, grazie all’uso di fotocamere, altoparlanti e microfoni integrati. Le interazioni saranno facilitate da comandi vocali, con l’assistenza di Siri, eliminando la necessità di input manuali.

Resta da chiarire come sarà strutturata la prima generazione di questi occhiali. Non è confermato se il dispositivo includerà uno schermo. Apple potrebbe adottare una strategia simile a quella dei Ray-Ban Meta, che non dispongono di display per favorire la leggerezza e l’autonomia. Tuttavia, non si esclude che in futuro l’azienda possa presentare una versione con schermo.

Specifiche tecniche e prezzo

Sotto la montatura degli occhiali dovrebbe essere presente una versione semplificata del chip utilizzato nell’Apple Watch. Questa scelta consentirebbe ad Apple di garantire una maggiore autonomia, sebbene comporti alcune limitazioni in termini di prestazioni. Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di vendita; si ipotizza che potrebbe superare i 299 dollari dei Ray-Ban Meta, con la variante dotata di display che potrebbe arrivare a costare fino a 1400 dollari.

In aggiunta, Apple sta anche esplorando lo sviluppo di un dispositivo pieghevole, che potrebbe non essere necessariamente un iPhone, ampliando ulteriormente la sua offerta di prodotti innovativi nel mercato tecnologico.