Un venditore di eBay ha lanciato oggi una promozione interessante, offrendo un robot aspirapolvere senza fili che funge anche da lavapavimenti. Questo dispositivo, noto come Roborock Dyad Pro, è disponibile a un prezzo scontato di 288,15 Euro, rispetto al prezzo originale di 339 Euro. L’offerta è attivata tramite il codice sconto XIAOMIDAYS25, valido fino al 16 Aprile 2025, che consente di risparmiare fino a 75 Euro sull’acquisto.

Reputazione del venditore

Il venditore, con un’ottima reputazione attestata da un feedback positivo del 98,4%, offre condizioni vantaggiose per gli acquirenti. La spedizione avviene tramite corriere espresso, garantendo una consegna rapida entro 3-5 giorni, senza costi aggiuntivi. Inoltre, è prevista la possibilità di reso entro 30 giorni dall’acquisto, offrendo così un’ulteriore sicurezza per gli acquirenti.

Opzioni di pagamento

Per chi desidera gestire il pagamento in modo flessibile, è disponibile anche l’opzione di pagamento rateale in tre rate mensili tramite Klarna, senza interessi. Questa opportunità rende l’acquisto del Roborock Dyad Pro ancora più accessibile, permettendo agli utenti di approfittare di un prodotto innovativo e di qualità a un prezzo ridotto.