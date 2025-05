Un evento raro ha catturato l’attenzione degli esperti del settore ittico: un astice arancione è stato avvistato per la prima volta da Yvon Jalbert, direttore del mercato ittico di Les Pêcheries Gaspésiennes de Rivière-au-Renard, a Gaspé, in Québec. Dopo quarant’anni di carriera, Jalbert ha dichiarato che non aveva mai incontrato un esemplare di questo tipo, evidenziando quanto sia unico questo crostaceo.

L’astice arancione: un fenomeno raro

Secondo Jalbert, il colore arancione dell’astice è estremamente raro. La maggior parte degli astici presenta tonalità di rosso scuro o blu, con alcune parti del corpo che possono apparire gialle. A confermare la rarità di questo esemplare è Mathieu Lemonde-Landry, custode della collezione vivente del museo Exploramer di Sainte-Anne-des-Monts, situato anch’esso a Gaspé. Lemonde-Landry ha rivelato che le probabilità di trovare un astice arancione sono di 1 su 30 milioni, rendendo questo incontro un evento straordinario. Il museo ha già manifestato interesse per l’astice, che potrebbe essere esposto in futuro.

Perché l’astice ha un colore così atipico?

La colorazione insolita dell’astice arancione è dovuta a un eccesso di pigmento blu, noto come crostacianina, che copre il pigmento rosso presente nel crostaceo. Lemonde-Landry spiega che il carapace blu può avere diversi strati, e più strati ci sono, meno il rosso sottostante è visibile. Questa colorazione abituale consente all’astice di mimetizzarsi nel suo habitat naturale, un aspetto fondamentale per la sua sopravvivenza.

Comportamento e habitat degli astici

Gli astici sono noti per il loro comportamento territoriale e aggressivo. Lemonde-Landry sottolinea che possono anche avere comportamenti cannibali, con esemplari più grandi che predano quelli più piccoli. Questo comportamento è una strategia di sopravvivenza che contribuisce alla dinamica della popolazione di astici nei loro habitat naturali. La rarità dell’astice arancione non cambia il fatto che questi crostacei sono generalmente molto competitivi.

Prospettive per l’astice arancione

Il mercato ittico di Gaspé ha già manifestato l’intenzione di preservare l’astice arancione, con piani per trasferirlo in un acquario, come il Biodôme di Montréal o l’Acquario del Québec. In alternativa, l’astice potrebbe essere liberato nuovamente in mare, a seconda delle decisioni degli esperti. La scoperta di questo astice arancione ha riacceso l’interesse per la biodiversità marina e per la conservazione di esemplari unici, che in passato venivano spesso trascurati.

La storia dell’astice arancione non è solo un racconto di meraviglia naturale, ma anche un promemoria dell’importanza della conservazione e della protezione delle specie marine.