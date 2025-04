Asus ha fatto un passo avanti nel settore degli smartwatch con il lancio del suo nuovo modello, il VivoWatch 6 Aero, presentando una caratteristica innovativa che molti concorrenti stanno cercando di implementare: la capacità di eseguire un ECG e misurare la pressione sanguigna tramite la punta delle dita. Questo dispositivo, che pesa solo 27 grammi, sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia e salute.

Caratteristiche del VivoWatch 6 Aero

Il VivoWatch 6 Aero è dotato di un sensore per la rilevazione della pressione sanguigna, posizionato sul bordo inferiore della parte anteriore. All’interno del dispositivo, un sensore ottico e un chip elettrodo per l’ECG lavorano in sinergia. Quando l’utente appoggia un dito sul sensore, lo smartwatch non solo misura l’elettrocardiogramma, ma è anche in grado di rilevare la pressione sanguigna, offrendo così un monitoraggio della salute completo e immediato.

Processo di produzione dei sensori

Nella scheda tecnica, ASUS specifica che la matrice dei sensori frontali è stata realizzata utilizzando un “processo di deposizione mediante sputtering”. Questo metodo prevede l’applicazione di un sottile strato di substrato mediante deposizione fisica da vapore, garantendo così una maggiore precisione e affidabilità nelle misurazioni.

Disponibilità delle funzioni di misurazione

Tuttavia, è importante notare che la disponibilità delle funzioni di misurazione della pressione sanguigna e dell’ECG potrebbe variare a seconda della regione. ASUS ha comunicato che non è ancora chiaro se queste funzionalità abbiano ricevuto l’approvazione necessaria dalle autorità sanitarie come l’FDA negli Stati Uniti e l’EMA in Europa, il che potrebbe influenzare la distribuzione del prodotto.

Interesse nel monitoraggio della salute

In un contesto di crescente interesse per il monitoraggio della salute tramite dispositivi indossabili, anche Apple sembra essere al lavoro su un sistema simile per misurare la pressione sanguigna, ma attualmente non ci sono informazioni concrete sulla sua disponibilità.

Conclusione sul VivoWatch 6 Aero

Il VivoWatch 6 Aero di ASUS rappresenta quindi un significativo passo avanti nel settore, promettendo di fornire agli utenti strumenti utili per il monitoraggio della propria salute, un aspetto sempre più rilevante nel 2025.