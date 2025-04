Oggi ci addentriamo nel mondo dei laghi di New York, scoprendo quelli che sono stati classificati come i più popolati da serpenti. Secondo un recente report di Hudson Valley Post e A-Z Animals, questo stato ospita una varietà di laghi che non solo sono belli da vedere, ma anche abitati da diverse specie di serpenti.

Lake george: un lago iconico

Al sesto posto nella classifica troviamo Lake George, un lago noto come “Regina dei Laghi Americani”. Questo specchio d’acqua è la casa di diverse specie di serpenti, tra cui il serpente di giarrettiera comune e il colubro nero. Ma non è tutto: qui si può anche incontrare il serpente a sonagli del legno, una delle specie velenose presenti nel lago. La bellezza del paesaggio e la ricchezza della fauna rendono Lake George un luogo affascinante, ma è importante essere consapevoli della presenza di questi rettili.

Lago canopus: un’oasi artificiale

Al quinto posto, troviamo il Lago Canopus, un lago artificiale situato nella contea di Putnam. Questo lago è noto per la sua popolazione di serpenti acquatici non velenosi, attratti dalla ricca presenza di pesci. La tranquillità delle sue acque lo rende un luogo ideale per gli amanti della natura e per coloro che cercano un’esperienza di relax immersi nel verde. Tuttavia, la presenza di serpenti acquatici è un promemoria della vita selvaggia che abita questi luoghi.

Lago oneida: il gigante di New York

Al quarto posto si colloca il Lago Oneida, riconosciuto come il lago più grande di New York. Questo specchio d’acqua ospita una varietà di serpenti acquatici e, tra questi, si possono trovare anche alcuni esemplari di serpenti a sonagli del Massasauga orientale. La grandezza del lago e la diversità degli ecosistemi presenti lo rendono un habitat ideale per queste creature, che contribuiscono all’equilibrio dell’ambiente acquatico.

Lago erie: un rifugio per i serpenti

Occupando il terzo posto, il Lago Erie è noto per la sua popolazione di circa 12.000 serpenti acquatici. Questo lago ha la particolarità di ospitare una specie di serpente che si può trovare esclusivamente qui. La sua biodiversità e l’abbondanza di prede rendono il Lago Erie un luogo privilegiato per questi rettili, che trovano nel suo ecosistema un ambiente ideale per la loro sopravvivenza.

Lago champlain: un habitat ricco di serpenti

Al secondo posto si trova il Lago Champlain, situato lungo il confine con il Vermont. Questo lago è particolarmente noto per la sua popolazione di serpenti a sonagli, che si trovano in gran numero. La sua posizione e la varietà di habitat che offre lo rendono un luogo di grande interesse biologico, sia per gli studiosi che per i visitatori.

Lago echo: il re dei serpenti

Infine, al primo posto troviamo il Lago Echo, il lago con la più alta densità di serpenti nello stato di New York. Qui si possono avvistare i temuti serpenti a sonagli del legno, noti per il loro veleno. La bellezza del lago è accompagnata da un senso di rispetto per la fauna che lo abita, rendendo l’esperienza di visita unica e memorabile.

La presenza di serpenti in questi laghi solleva interrogativi sulla loro pericolosità. In effetti, tra le 17 specie di serpenti native di New York, solo tre sono velenose: il serpente a sonagli del legno, l’Eastern Massasauga Rattlesnake e il Copperhead settentrionale, quest’ultimo considerato il serpente velenoso più comune nello stato.

Molti si chiedono cosa attiri i serpenti a questi laghi. La risposta è semplice: la disponibilità di cibo e rifugi sicuri. I laghi di New York offrono ecosistemi ricchi, con abbondanza di pesci e anfibi, che rappresentano le prede principali per i serpenti acquatici.

Nonostante la presenza di serpenti, nuotare in questi laghi è generalmente sicuro. La maggior parte dei serpenti tende a evitare l’uomo e si ritira se non provocata. Tuttavia, è sempre consigliabile seguire alcune regole di sicurezza, come rimanere su sentieri segnalati, prestare attenzione al terreno e non provocare mai un serpente.