Il dibattito sui potenziali effetti dei nuovi dazi americani, recentemente annunciati dal presidente Donald Trump, continua a tenere banco nel settore tecnologico. In particolare, Apple si trova al centro dell’attenzione, come evidenziato dall’andamento delle sue azioni in borsa. Gli esperti prevedono che i costi aggiuntivi derivanti dalle tariffe commerciali saranno inevitabilmente trasferiti ai consumatori.

Previsioni sui prezzi degli iPhone

Secondo un rapporto di Rossenblatt Securities, i prezzi degli iPhone potrebbero subire un incremento fino al 43% negli Stati Uniti a causa delle nuove imposizioni fiscali. Questa previsione si basa sul fatto che la maggior parte della produzione dei dispositivi avviene al di fuori del territorio statunitense.

Impatto sui modelli di iPhone

Le stime suggeriscono che l’iPhone 16 Pro Max, dotato di 1 terabyte di memoria, potrebbe passare da un prezzo attuale di 1599 dollari a quasi 2300 dollari, qualora Apple decidesse di trasferire l’intero onere dei dazi sui consumatori. Anche gli altri modelli non sarebbero esenti da tali incrementi: il iPhone 16e, attualmente il modello più accessibile, potrebbe aumentare di prezzo da 599 a 850 dollari, mentre l’iPhone 16 Pro con 256 gigabyte di spazio di archiviazione potrebbe arrivare a costare 1400 dollari, rispetto agli attuali 999 dollari.

Analisi dell’impatto economico

Un’analisi simile è stata fornita da Neil Shah di Counterpoint Research, il quale ha affermato che Apple dovrebbe aumentare i prezzi di almeno il 30% per affrontare l’impatto dei dazi.

Strategie future di Apple

Attualmente, la società di Cupertino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questa situazione. È probabile che, come stanno facendo altri governi nel mondo, anche i dirigenti di Apple stiano valutando le implicazioni economiche delle nuove tariffe imposte da Trump sui beni importati negli Stati Uniti. Resta da vedere quale strategia adotterà la società per affrontare questa sfida economica.