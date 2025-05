I leopardi delle nevi, noti per la loro **bellezza** e per il loro **habitat montano**, sono tra i **mammiferi** più **minacciati** del pianeta. Recentemente, tuttavia, i **biologi** hanno potuto aggiornare i **dati demografici** di questa **specie**, offrendo un motivo di **ottimismo** riguardo al loro **futuro**.

La popolazione in Nepal

Le ultime analisi, che si basano su **osservazioni dirette** e sulla **raccolta** di **tracce** lasciate dagli **animali** sui **pendii innevati** dell’**Himalaya**, indicano una **crescita significativa** della **popolazione** di leopardi delle nevi in **Nepal**. Fino a poco tempo fa, le **stime** suggerivano che il numero di **esemplari** in Nepal fosse compreso tra **300** e **350**, molti dei quali **adulti**. Le nuove stime, invece, riportano un dato sorprendente: attualmente, la **popolazione nepalese** di leopardi delle nevi è composta da 397 individui. Questo incremento è accompagnato da una **distribuzione anagrafica** più **diversificata**, il che è un **segnale positivo** per la **specie**.

Il **Direttore Generale** del **Dipartimento** dei **Parchi Nazionali** e della **Conservazione** della **Fauna Selvatica** del Nepal, **Ram Chandra Kandel**, ha sottolineato l’importanza di questa **stima**, definendola un **traguardo storico** nel cammino verso la **conservazione**. Secondo Kandel, questa nuova **valutazione** non solo chiarisce la **situazione attuale** delle **popolazioni** di leopardo delle nevi, ma offre anche **indicazioni preziose** per le **strategie future** di **protezione**.

Distribuzione e conservazione

I leopardi delle nevi, scientificamente identificati come Panthera uncia, non si trovano solo in Nepal, ma anche in altri undici **paesi asiatici**. La loro **distribuzione** si estende dall’**Afghanistan orientale**, passando per l’**altopiano tibetano** e le **regioni montuose** dell’**Asia centrale**, fino alla **Siberia meridionale**, alla **Mongolia** e alla **Cina occidentale**. Questa vasta area di distribuzione fornisce ai **biologi** che si dedicano alla **conservazione** di questa **specie** un motivo di **speranza**, poiché un numero maggiore di **esemplari adulti** potrebbe contribuire a una **ripresa demografica** in diverse **regioni**.

Secondo i **dati** forniti dalla IUCN, il numero totale di **esemplari adulti** di leopardo delle nevi nel loro **habitat naturale** è stimato tra 2.710 e 3.386 individui. Questo dato suggerisce che, oltre al Nepal, anche altre **aree** potrebbero registrare un **aumento** della **popolazione** di questa **specie iconica**, contribuendo così alla sua **salvaguardia**.

Le **azioni di conservazione** intraprese in Nepal e in altre **nazioni** sono fondamentali per garantire un **futuro** a lungo termine per i leopardi delle nevi. Con l’adozione di **strategie mirate** e il **monitoraggio continuo** delle **popolazioni**, si spera di vedere **progressi significativi** non solo in Nepal, ma anche in altre **aree chiave** dove questi magnifici **felini** abitano.