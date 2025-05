Se la vostra ricerca si concentra su uno smartphone che garantisca un’ottima autonomia, il mercato offre oggi diverse opzioni interessanti. I produttori, infatti, hanno recentemente investito notevoli risorse per migliorare questo aspetto fondamentale. Di seguito, presentiamo sei modelli da considerare per l’acquisto nel mese di maggio 2025.

Asus rog phone 8 pro

Il primo modello che merita attenzione è l’Asus rog phone 8 pro, attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 1037,19 Euro per la versione con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questo smartphone è equipaggiato con una batteria da 5500 mAh, ma ciò che realmente fa la differenza è l’ottimizzazione offerta dal processore Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce un consumo energetico contenuto. Queste caratteristiche rendono il dispositivo particolarmente adatto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l’autonomia.

Xiaomi 15 ultra

Un altro top di gamma da considerare è lo Xiaomi 15 ultra, in vendita a 1499,90 Euro. Questo smartphone è dotato di una batteria da 5410 mAh, realizzata con tecnologia al silicio-carbonio, che secondo il produttore consente fino a 13 ore e 18 minuti di navigazione web, oltre 19 ore di riproduzione video e circa 10 ore di gaming. Inoltre, supporta la ricarica rapida sia cablata che wireless, rendendolo un dispositivo versatile e potente.

Oneplus 13

Disponibile a 959 Euro, l’Oneplus 13 si distingue per la sua batteria da 6000 mAh, anch’essa con tecnologia al silicio-carbonio. Questo smartphone supporta la ricarica cablata a 100W, permettendo di caricare completamente il dispositivo in soli 43 minuti, e la ricarica wireless a 50W. Secondo le informazioni fornite dal produttore, offre 7 ore e 30 minuti di navigazione web, 21 ore e 34 minuti di riproduzione video e oltre 9 ore di gaming.

Apple iphone 16 pro max

L’Apple iphone 16 pro max è disponibile su Amazon al prezzo di 1299 Euro. Nonostante la batteria abbia una capacità di 4685 mAh, l’ottimizzazione software e la gestione dell’autonomia, caratteristiche distintive dei dispositivi Apple, garantiscono prestazioni elevate. Questo modello supporta la ricarica cablata fino a 30W e il sistema MagSafe fino a 25W, offrendo diverse opzioni per la ricarica.

Honor magic6 pro

A 801 Euro, troviamo l’Honor magic6 pro, che integra una batteria da 5600 mAh con tecnologia al silicio-carbonio e supporto per la ricarica rapida a 80W. Grazie alle ottimizzazioni implementate dal produttore cinese, il dispositivo può essere completamente caricato in meno di 40 minuti, rendendolo una scelta eccellente per chi ha bisogno di un’autonomia prolungata.

Samsung galaxy m15

Infine, il Samsung galaxy m15 si presenta come un’opzione economica al prezzo di 129 Euro. Nonostante il costo contenuto, questo smartphone offre un’autonomia sorprendente, grazie alla sua batteria da 6000 mAh. Equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+ e un chipset Dimensity 6100+, il dispositivo si rivela una scelta interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.