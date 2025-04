Volete un’opzione economica per ricaricare il vostro smartphone durante i viaggi in auto? Un’offerta imperdibile su Amazon, valida per poche ore, potrebbe fare al caso vostro.

Offerta su un prodotto RAMPOW

Un prodotto della marca RAMPOW è attualmente disponibile con un sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente e un coupon che consente di risparmiare un ulteriore 40%. Questo porta il prezzo finale da 18,99 euro a soli 10 euro.

Caricabatterie da 65W

Il dispositivo in questione è un caricabatterie da 65W, progettato per essere alimentato tramite la presa accendisigari dell’auto, rendendolo compatibile con qualsiasi veicolo. A differenza di altri caricabatterie, questo modello offre non solo una porta USB Type C e una USB standard, ma dispone anche di due cavi integrati, che semplificano ulteriormente l’uso. I cavi disponibili sono un cavo Lightning e un USB-C, entrambi retrattili, per una maggiore praticità.

Promozioni per nuovi utenti

In aggiunta, Amazon offre ai nuovi utenti TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Queste promozioni includono una vasta selezione di musica, eBook e audiolibri in italiano, offrendo un valore aggiunto all’acquisto.