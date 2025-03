Siete in cerca di un altoparlante Bluetooth resistente all’acqua, potente e a un prezzo accessibile? La promozione attuale su Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Caratteristiche principali del W-KING X10

Il W-KING X10 è un altoparlante Bluetooth che offre una potenza complessiva in uscita di 120W. Questo dispositivo è progettato per garantire bassi profondi e un suono chiaro, anche a volumi elevati. Tra le sue specifiche più interessanti spicca una batteria che offre un’autonomia di ben 42 ore, permettendo di utilizzarlo per lunghi periodi senza necessità di ricarica. Inoltre, il prodotto è dotato della certificazione IPX6, che ne attesta la resistenza all’acqua, rendendolo ideale per l’uso in esterni, come durante feste in piscina o gite al mare. Un’altra caratteristica utile è la cinghia di trasporto, che facilita il trasporto dell’altoparlante ovunque si desideri.

