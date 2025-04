In un contesto di crescente interesse per la trasmissione di eventi sportivi, il prossimo 9 aprile 2025, Amazon ha reso noto che offrirà in streaming gratuito su Prime Video una delle partite più attese dei quarti di finale della Champions League. Questo incontro vedrà contrapporsi il FC Barcellona e il Borussia Dortmund in una sfida che promette di regalare emozioni forti agli appassionati di calcio.

Dettagli della partita tra Barcellona e Borussia Dortmund

L’incontro avrà luogo presso l’Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona, con calcio d’inizio fissato per le ore 21. Tuttavia, i tifosi potranno sintonizzarsi già a partire dalle ore 20 per seguire il prepartita. Questo segmento sarà condotto da Giulia Mizzoni e vedrà la partecipazione di esperti come Clarence Seedorf, Fernando Llorente e Claudio Marchisio. La telecronaca della partita sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, che accompagneranno gli spettatori attraverso le fasi salienti del match. Al termine della partita, gli utenti potranno assistere a uno highlight show che presenterà tutti i gol e i momenti chiave della serata.

Il ritorno tra Inter e Bayern Monaco su Prime Video

La settimana successiva, il 16 aprile 2025, Prime Video trasmetterà il ritorno della sfida tra Inter e Bayern Monaco. Questo incontro rappresenta un’altra occasione imperdibile per gli appassionati di calcio, che potranno seguire l’andata esclusivamente su Sky Sport, riservata agli abbonati del pacchetto. La programmazione di Prime Video continua a dimostrare l’impegno della piattaforma nell’offrire contenuti sportivi di alto livello, ampliando così le opzioni per gli spettatori.

Accessibilità di Prime Video

Prime Video si distingue per la sua accessibilità, essendo disponibile su diverse piattaforme. Gli utenti possono accedere al servizio tramite browser web, app dedicate compatibili con console, decoder e lettori multimediali, oltre a smart TV, lettori BluRay, tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android. Non mancano anche le opzioni di visione su dispositivi Fire TV e tablet Fire, rendendo l’esperienza di visione ancora più flessibile e comoda per gli abbonati.

La partita del 9 aprile e gli eventi successivi rappresentano un’opportunità per gli appassionati di calcio di vivere momenti indimenticabili, seguendo le proprie squadre del cuore in un formato innovativo e accessibile.