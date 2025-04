Il mondo del calcio si prepara a un nuovo emozionante capitolo della Champions League, con i quarti di finale che si avvicinano rapidamente. Sky ha ufficializzato la trasmissione in chiaro della partita di ritorno tra il Real Madrid e l’Arsenal, prevista per il 16 aprile 2025 su TV8. Questo incontro promette di essere un evento di grande richiamo per gli appassionati di sport.

Il big match al bernabéu

La sfida tra il Real Madrid e l’Arsenal si preannuncia come una delle più avvincenti di questa fase del torneo. I Galacticos, allenati da Carlo Ancelotti, si trovano in una situazione difficile dopo aver subito una sconfitta pesante per 3-0 all’andata, avvenuta all’Emirates Stadium. In quella partita, il talento di Damien Rice ha brillato, contribuendo in modo decisivo al successo dei Gunners. Nonostante il risultato sfavorevole, il Real Madrid ha una tradizione storica di risalita nelle competizioni europee e un gol nei primi minuti potrebbe riaccendere le speranze dei tifosi e rendere il match ancora più avvincente.

Le prospettive per le semifinali

La squadra che uscirà vittoriosa dal confronto al Bernabéu avrà la possibilità di affrontare la vincente della sfida tra Aston Villa e PSG. Nella gara di andata, disputata a Villa Park, i parigini hanno avuto la meglio con un punteggio di 3-1, portando così un vantaggio significativo nel ritorno. L’attesa per le semifinali è palpabile, con i tifosi che sperano di vedere le loro squadre preferite avanzare nel torneo.

Limitazioni per le squadre italiane

È importante notare che, a causa degli accordi stipulati tra Sky e la UEFA, non sarà possibile vedere le partite delle squadre italiane in chiaro su TV8 o attraverso i canali Mediaset. Questa restrizione si applica anche al ritorno tra l’Inter e il Bayern Monaco, che sarà accessibile solo per gli abbonati a Prime Video. I tifosi italiani dovranno quindi cercare altre modalità per seguire le proprie squadre nel corso di questa avvincente competizione europea.

Con l’avvicinarsi delle partite decisive, l’atmosfera si fa sempre più elettrica, promettendo emozioni e sorprese nel cuore della Champions League.