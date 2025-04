Nella giornata di oggi, 16 aprile 2025, il mondo del calcio si prepara per un evento di grande rilevanza. Sky ha ufficializzato che trasmetterà in chiaro il quarto di finale di ritorno della Champions League su TV8. Anche Amazon ha annunciato la propria programmazione per la serata, continuando la tradizione di trasmettere le partite del mercoledì dedicato alla competizione europea, con una particolare attenzione alle formazioni italiane.

Dettagli sul match di ritorno

La piattaforma di streaming Amazon Prime Video ha reso noto che il match di ritorno tra Inter e Bayern Monaco sarà visibile in diretta dallo Stadio San Siro di Milano, a partire dalle 19:30. L’evento sarà preceduto da un ampio prepartita condotto dalla giornalista Giulia Mizzoni, che guiderà il pubblico attraverso un’analisi approfondita e interviste con esperti e opinionisti del settore.

Le aspettative per l’Inter

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha disputato un’andata convincente, portando a casa una vittoria per 2-1 grazie ai gol di Frattesi e Lautaro Martinez. L’Inter è determinata a proseguire il proprio cammino nella competizione, sognando di accedere alle semifinali. La vincente di questo incontro affronterà la squadra che emergerà dal confronto tra Arsenal e Real Madrid, con i Gunners che si sono imposti nel match di andata con un sorprendente 3-0.

Accessibilità del servizio di streaming

Amazon Prime Video offre l’accesso gratuito a tutti gli abbonati di Amazon Prime e si dimostra compatibile con oltre 650 dispositivi, tra cui console di gioco come PlayStation e Xbox, decoder, smart TV, lettori BluRay, tablet e smartphone con sistemi operativi iOS o Android, oltre ai dispositivi Amazon come Fire TV e tablet Fire.

Popolarità del servizio di streaming

Il servizio di streaming si conferma un’opzione popolare per gli appassionati di sport, permettendo di seguire eventi di grande richiamo come la Champions League in modo accessibile e versatile.