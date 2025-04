Le semifinali di Champions League tra l’Inter e il Barcellona, in programma nel 2025, saranno visibili in chiaro, come stabilito dalla normativa dell’Agcom riguardante gli eventi sportivi di rilevanza nazionale. Questo annuncio ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che potranno seguire le partite senza necessità di abbonamento.

Il 30 aprile 2025, a partire dalle ore 19:30, si svolgerà la prima partita, Barcellona-Inter, con inizio fissato per le ore 21. La trasmissione sarà garantita anche a chi non è abbonato a Prime Video, il che suggerisce che Amazon potrebbe decidere di rendere accessibile la piattaforma a tutti gli utenti per l’occasione.

Dettagli sulla partita di ritorno

In merito alla partita di ritorno, prevista per mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 21, Prime Video trasmetterà anche il match tra Paris Saint Germain e Arsenal. Dopo il fischio finale, alle 23:15, andrà in onda uno show di highlights che presenterà i momenti salienti di tutte le partite della serata, compresa quella del martedì. Anche in questo caso, Inter-Barcellona sarà visibile gratuitamente, permettendo a un vasto pubblico di assistere a un evento calcistico di grande importanza.

Il ruolo di Prime Video nella trasmissione

Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, ha annunciato che offrirà la visione delle partite gratuitamente per gli abbonati. Questo approccio mira a coinvolgere un pubblico più ampio, consentendo anche a chi non ha un abbonamento di godere di una delle competizioni calcistiche più seguite al mondo. La scelta di rendere le semifinali accessibili a tutti è una strategia che potrebbe aumentare la visibilità della piattaforma e attrarre nuovi abbonati.

Con l’avvicinarsi delle partite, l’attenzione dei tifosi cresce, e l’attesa per le semifinali di Champions League si fa palpabile. La possibilità di seguire le partite in chiaro rappresenta una grande opportunità per gli appassionati di calcio, che potranno vivere l’emozione di questi eventi senza barriere.