Charles Darwin è considerato, insieme a Linneo e Mendel, uno dei fondatori della Biologia moderna, avendo contribuito in modo decisivo a mettere in discussione le teorie religiose sull’origine dell’uomo e delle altre specie. Durante la sua vita, che si è estesa fino al 1882, Darwin ha prodotto un’imponente quantità di lavori, tra cui 19 saggi, tra cui spicca “L’origine delle specie”, oltre a più di 13.000 lettere e numerosi articoli scientifici. Le sue ricerche si sono svolte principalmente nella sua residenza di campagna, Down House, dove ha classificato centinaia di specie e condotto esperimenti.

Approccio al lavoro di Darwin

Un aspetto interessante della vita di Darwin è il suo approccio al lavoro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non trascorreva l’intera giornata immerso negli studi. È documentato che lavorava solo quattro ore al giorno, dedicando il resto del tempo alla famiglia e a lunghe passeggiate con i suoi figli e nipoti. La sua routine mattutina iniziava poco dopo l’alba; dopo essersi vestito, si dedicava a un po’ di esercizio fisico nella sua tenuta. Intorno alle 9 o 10 del mattino, iniziava a lavorare per circa 3 ore sui suoi studi, interrompendo il lavoro per il pranzo.

Pause e socializzazione

Durante le pause mattutine, Darwin spesso collaborava con la moglie o visitava i vicini per socializzare e non annoiarsi. Nel pomeriggio, come attestato da numerose lettere, si concedeva un pisolino prima di riprendere il lavoro per un’ulteriore ora prima di cena. A differenza di molti suoi contemporanei, che tendevano a lavorare fino a tarda sera, Darwin preferiva andare a letto presto. Quando era invitato a Londra per conferenze, lasciava spesso i suoi appunti a casa per evitare di perderli.

Collaborazioni e supporto

Quando si recava in università o a incontri con colleghi, preferiva ricopiare i propri appunti e farsi accompagnare da giovani naturalisti, che lo supportavano nei dibattiti pubblici. Uno di questi, Thomas Henry Huxley, divenne famoso come “il mastino di Darwin”, essendo uno dei biologi e filosofi più influenti del suo tempo, capostipite di una famiglia di intellettuali che includeva fisici, scrittori e biologi.

Immagine di Darwin e invenzioni

L’immagine di Darwin come un anziano sempre in difesa della sua teoria dell’evoluzione è quindi fuorviante. In realtà, egli trascorreva molto tempo con la famiglia e si dedicava anche a piccole invenzioni. Ad esempio, se oggi state utilizzando una sedia reclinabile da ufficio, sappiate che l’idea è attribuibile a lui.

Abitudini di lavoro degli intellettuali

In un contesto più ampio, tra gli intellettuali dell’Inghilterra Vittoriana, non era l’unico a lavorare solo 4 ore al giorno; anche scrittori come Charles Dickens e Oscar Wilde condividevano questa abitudine, dimostrando che un approccio equilibrato al lavoro e alla vita personale era una caratteristica comune tra i grandi pensatori dell’epoca.