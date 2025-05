Un recente documento di supporto pubblicato sul sito di OpenAI, l’azienda guidata da Sam Altman, fornisce indicazioni preziose sui diversi modelli di intelligenza artificiale disponibili nell’applicazione e sul sito web. Questo aggiornamento, emesso nel gennaio 2025, chiarisce come e quando utilizzare al meglio le varie opzioni offerte.

Utilizzo di GPT-4o per attività quotidiane

OpenAI identifica GPT-4o come il modello più adatto per le attività quotidiane. Questo strumento si rivela utile in numerosi ambiti, dal brainstorming alla scrittura e correzione di email, fino alla sintesi di testi. Grazie alla sua versatilità, GPT-4o si presta anche alla creazione di contenuti più creativi, rendendolo una risorsa preziosa per chi cerca supporto in vari aspetti della comunicazione scritta. La capacità di generare risposte rapide e pertinenti lo rende un alleato ideale per professionisti e studenti, facilitando il lavoro quotidiano e migliorando l’efficienza.

Caratteristiche di GPT-4.5 per una comunicazione empatica

Un altro modello interessante è GPT-4.5, attualmente disponibile in anteprima per gli abbonati. OpenAI suggerisce di utilizzare questo modello quando si desidera un approccio più empatico e una comunicazione chiara. La distinzione principale di GPT-4.5 rispetto a GPT-4o è la sua capacità di generare testi con un tono più umano e coinvolgente. Questo lo rende particolarmente efficace in contesti che richiedono un’interazione più personale, come la scrittura di messaggi o contenuti destinati a un pubblico specifico.

Modelli di ragionamento per compiti complessi

Infine, OpenAI ha sviluppato modelli di ragionamento progettati per affrontare problemi complessi in modo sistematico. Tra questi, o3 è particolarmente raccomandato per attività che richiedono un’analisi approfondita, come la pianificazione dettagliata e l’analisi aziendale. Questo modello si distingue per la sua capacità di scomporre i problemi in passaggi gestibili, facilitando la comprensione e la risoluzione. D’altra parte, o4-mini è più adatto per compiti tecnici rapidi, come l’estrazione di dati da file CSV o la correzione di errori in linguaggi di programmazione come Python. Per chi ha bisogno di una maggiore profondità, o4-mini-high offre funzionalità simili a o4-mini, ma con un’attenzione particolare alla spiegazione dei passaggi e dei concetti scientifici in modo accessibile.

Accesso ai modelli per gli utenti

Tutti gli utenti, compresi quelli con accesso gratuito, possono utilizzare o4-mini, sebbene con alcune limitazioni. Tuttavia, l’accesso a o4-mini-high e o3 è riservato esclusivamente agli abbonati. Questo modello di accesso differenziato consente a OpenAI di offrire funzionalità avanzate a chi è disposto a investire nella piattaforma, garantendo nel contempo un servizio base per tutti gli utenti.

Recentemente, OpenAI ha anche affrontato un problema di sicurezza, correggendo un bug in ChatGPT che consentiva ai minori di generare contenuti inappropriati. Questa azione sottolinea l’impegno dell’azienda nel garantire un utilizzo responsabile delle proprie tecnologie.