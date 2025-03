Ci sono nomi e cognomi che possono risultare un vero e proprio rompicapo, sia per chi li porta sia per chi deve pronunciarli. Alcuni individui si trovano a dover gestire nomi così lunghi e complessi da rendere difficile anche semplici operazioni quotidiane, come il rinnovo di una tessera o la compilazione di documenti ufficiali. Questa situazione può trasformarsi in un vero e proprio incubo, specialmente quando gli spazi dedicati ai nomi non sono sufficienti per contenere tutte le lettere.

Un caso emblematico

Un caso emblematico è quello di Janice «Lokelani» Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele, una donna statunitense di origine hawaiana. Nel 2021, Janice ha dovuto affrontare una controversia con le autorità del suo paese, che avevano proposto di accorciare il suo nome per facilitare la registrazione sulla patente e sulla carta d’identità. La signora Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele ha espresso il suo disappunto contattando i media, affermando che “troncare il nome di una persona è un atto d’inciviltà e di disprezzo nei confronti di tutto il popolo hawaiano”.

Un altro caso di lunghezza incredibile

Sebbene il nome di Janice possa sembrare già di per sé lungo, esiste un altro caso che ha catturato l’attenzione del pubblico. Si tratta di Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams, una ragazza il cui nome è diventato famoso per la sua incredibile lunghezza. Inizialmente, alla nascita, il suo nome era accettabile, ma in seguito i genitori hanno deciso di apportare cambiamenti, portando il nome all’anagrafe a contenere ben 1019 lettere.

Il nome più lungo del mondo

Questo nuovo nome, riconosciuto come il più lungo del mondo, è stato validato dall’ente che assegna i Guinness World Record. La lunghezza del nome di Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams è così straordinaria da sembrare quasi una barzelletta. Per dare un’idea della sua estensione, il nome completo è Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarna renquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive’onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydietteyvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaeveashauwneoraliaevaekizzieshiyjuanewandalecciannereneitheliapreciousnesceverroneccaloveliatyronevekacarrionnehenriettaescecleonpatrarutheliacharsalynnmeokcamonaeloiesalynnecsiannemerciadellesciaustillaparissalondonveshadenequamonecaalexetiozetiaquaniaenglaundneshiafrancethosharomeshaunnehawaineakowethauandavernellchishankcarlinaaddoneillesciachristondrafawndrealaotrelleoctavionnemiariasarahtashabnequckagailenaxeteshiataharadaponsad.

Un confronto sorprendente

Per comprendere la straordinarietà di questo nome, è sufficiente sapere che il luogo con il nome più lungo del mondo conta solamente 85 caratteri, un numero infinitamente inferiore rispetto a quello del nome di Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams. È probabile che la giovane sia temuta dagli insegnanti durante le interrogazioni e gli appelli, non solo per il suo nome, ma anche per la curiosità che suscita.