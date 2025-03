Se qualcuno ti interrogasse sull’animale con il pugno più potente del pianeta, potresti pensare a un gorilla o a un canguro, oppure a un pugile di fama. Tuttavia, la risposta è sorprendente e riguarda un piccolo crostaceo marino.

Il campione di forza degli oceani

Il titolo di campione di forza appartiene al gambero mantide, una creatura vibrante e colorata degli oceani, nota per la sua straordinaria capacità di percepire gli infrarossi e gli ultravioletti. Questo animale nasconde un’arma letale: un pugno che si muove a una velocità paragonabile a quella di un proiettile.

Specie e gruppi di cacciatori

Nel mondo dei gamberi mantide, esistono oltre 400 specie, classificate in due gruppi principali di cacciatori. I “spearers” utilizzano lunghe spine per colpire le loro prede, mentre i “smashers” sono dotati di arti specializzati in colpi devastanti. Questi ultimi sono i veri campioni della potenza fisica.

Accelerazione e forza dei colpi

I colpi dei gamberi mantide “smasher” raggiungono un’accelerazione equivalente a quella di un proiettile calibro .22, con una velocità di 23 metri al secondo e una forza di 1.500 newton. Questa potenza è sufficiente per frantumare conchiglie, rompere ossa e addirittura incrinare il vetro antiproiettile.

Protezione e modalità di attacco

Oltre alla loro impressionante forza, i gamberi mantide colpiscono senza subire danni. Ricerche recenti hanno dimostrato che le loro “nocche” sono rivestite con un materiale speciale in grado di assorbire le vibrazioni, proteggendoli dai danni che potrebbero derivare dai loro stessi attacchi. È interessante notare che possono sferrare i loro colpi solo sott’acqua; al di fuori dell’acqua, l’assenza di resistenza potrebbe causare lesioni.

Un campione della natura

Queste straordinarie caratteristiche rendono il gambero mantide una delle creature più affascinanti e potenti degli oceani, un vero e proprio campione della natura.