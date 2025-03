Il lago più antico del pianeta ha finalmente un nome: si tratta del lago Bajkal, situato nella Siberia sud-orientale. Questo lago, che vanta un’età di circa 25 milioni di anni, è affiancato dal lago Issyk-Kul in Kirghizistan, considerato il secondo lago più antico, con una storia di circa 20 milioni di anni. La scoperta dell’età del lago Bajkal è stata confermata da esperti del settore, tra cui il professor Ted Ozersky, docente di limnologia biologica presso l’Università del Minnesota.

Caratteristiche del lago Bajkal

Il lago Bajkal si estende su una superficie di 31.700 chilometri quadrati, rendendolo il settimo lago più grande del mondo. La sua straordinaria profondità e la sua estensione lo rendono un soggetto di studio affascinante per scienziati e ricercatori. Una delle domande più intriganti riguarda il metodo utilizzato per determinare l’età di un lago. Gli scienziati si avvalgono della datazione isotopica dei sedimenti, una tecnica che analizza i rapporti tra isotopi radioattivi, come il cesio, il piombo e il carbonio. Questo approccio consente di stimare non solo l’età dei vari strati di sedimenti, ma anche il ritmo con cui si accumulano nel corso del tempo.

Formazione e caratteristiche geologiche

Un aspetto affascinante del lago Bajkal è la sua formazione. A differenza di molti laghi, che si originano dall’azione dei ghiacciai, il lago Bajkal si è creato a causa del movimento di due placche continentali che si allontanano l’una dall’altra, generando un abisso noto come graben. Questo processo geologico ha portato a un aumento della profondità del lago, che si allarga di circa 2,5 centimetri ogni anno. Questi fenomeni naturali contribuiscono a rendere il lago Bajkal un ecosistema unico e prezioso.

Biodiversità e accessibilità

Oltre alla sua età e alle sue caratteristiche geologiche, il lago Bajkal è famoso per la sua biodiversità senza pari. Ospita specie vegetali e animali che non si trovano in nessun altro luogo del mondo. Secondo il professor Ozersky, “l’evoluzione ha avuto così tanto tempo per lavorare in quel sistema senza essere interrotta”, il che ha portato a una ricchezza di vita unica. Nonostante la bellezza e l’unicità del lago, nuotare nelle sue acque non è un’opzione praticabile. Il lago è coperto di ghiaccio per cinque mesi all’anno, e la temperatura media della superficie è di soli 4 gradi Celsius, rendendolo poco invitante per una nuotata.

Il lago Bajkal, con la sua storia millenaria e la sua incredibile biodiversità, continua a stupire e affascinare chiunque si avvicini a questo tesoro naturale della Siberia.