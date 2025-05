Secondo le informazioni diffuse dall’IRENA (International Renewable Energy Agency), la Cina ha mantenuto la sua posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili anche nel 2024. Questo dato, riportato da Il Sole 24 Ore, evidenzia come la superpotenza asiatica continui a superare la concorrenza sia in termini di capacità installata che come motore di crescita a livello globale.

Dati sulla capacità di energia rinnovabile

I dati presentati mostrano chiaramente la situazione attuale. Ecco l’elenco dei paesi con la maggiore capacità di energia rinnovabile installata:

Cina : 1.878 GW

: 1.878 GW Stati Uniti : 447 GW

: 447 GW Brasile : 214 GW

: 214 GW India : 209 GW

: 209 GW Germania : 184 GW

: 184 GW Giappone : 154 GW

: 154 GW Canada : 111 GW

: 111 GW Spagna : 92 GW

: 92 GW Francia e Italia: circa 76-77 GW

Capacità installata nel solare fotovoltaico

Analizzando i dati relativi al solare fotovoltaico, la classifica per capacità installata è la seguente:

Cina : 888 GW

: 888 GW Stati Uniti : 177 GW

: 177 GW India : 97 GW

: 97 GW Giappone : 92 GW

: 92 GW Germania : 90 GW

: 90 GW Italia: 36 GW

Il rapporto evidenzia che la Cina ha aggiunto 278 GW sui 451,9 GW di energia solare nel 2024, consolidando ulteriormente la sua posizione dominante nel settore.

Leader nel settore eolico

Anche nel campo dell’eolico, la Cina si conferma leader:

Cina : 522 GW

: 522 GW Stati Uniti : 153 GW

: 153 GW Germania : 73 GW

: 73 GW Spagna : 32 GW

: 32 GW Italia: non presente nella top 10

A livello globale, la capacità eolica ha raggiunto i 1.133 GW, sebbene la crescita sia rallentata rispetto a quella del solare.

Capacità idroelettrica e situazione in Europa

Per quanto riguarda l’idroelettrico, la Cina continua a guidare la classifica, seguita da Brasile, Stati Uniti, Canada, Russia e India. A livello mondiale, questa fonte di energia ha raggiunto un totale di 1.283 GW.

In Europa, Germania e Spagna si distinguono nel settore del solare e dell’eolico, mentre l’Italia, pur rimanendo nella top 10 per il solare, mostra ancora una competitività limitata. La capacità totale di energie rinnovabili installata nel mondo ha toccato i 4.448 GW, registrando una crescita del 15,1% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il ritmo attuale non è sufficiente per raggiungere l’ambizioso obiettivo globale di triplicare la capacità entro il 2030.