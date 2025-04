Una nuova offerta su Amazon sta attirando l’attenzione degli utenti nel 2025: una pen drive di dimensioni contenute, economica e con una notevole capacità di archiviazione. Questa promozione si presenta come un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo pratico e funzionale.

Dettagli dell’offerta su Amazon

La chiavetta USB proposta è un modello Intenso, disponibile sia per la vendita che per la spedizione direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Attualmente, questa pen drive è offerta a un prezzo scontato del 44% rispetto al prezzo consigliato di 15,99 euro, risultando accessibile a soli 8 euro. L’offerta si rivela particolarmente allettante, considerando le caratteristiche del prodotto.

Caratteristiche tecniche della pen drive

La pen drive Intenso si distingue per il suo design accattivante, caratterizzato da una scocca che combina dettagli dorati e parti in plastica bianca con una texture che ricorda una pietra. La capacità di archiviazione è di 128 GB, un ampio spazio che risponde alle esigenze di chi ha bisogno di trasferire e immagazzinare dati senza preoccupazioni. Inoltre, la chiavetta è dotata di tecnologia USB 3.2 Gen 1×1, che consente una velocità di trasferimento dati che può raggiungere i 70 MB/s, garantendo così un’ottima efficienza nelle operazioni di copia e spostamento dei file.

Vantaggi per gli utenti Amazon Prime

Gli utenti che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime possono approfittare di una promozione che consente di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni. Gli studenti possono beneficiare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con 3 mesi di Prime a costo zero. Iscriversi a questo programma offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a un ampio catalogo di film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Tra le altre promozioni, ci sono tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible, rendendo l’iscrizione a Prime un’opzione interessante per molti utenti.

L’offerta della pen drive Intenso rappresenta quindi un’opzione vantaggiosa per chi cerca un dispositivo di archiviazione pratico e conveniente, specialmente in un periodo in cui la digitalizzazione dei dati è sempre più rilevante.