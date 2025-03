Netflix ha recentemente ampliato il supporto per l’HDR10+ all’interno della propria piattaforma di streaming. A partire da questo mese, gli utenti con televisori e monitor compatibili potranno fruire di film e serie TV in HDR10+ utilizzando la codifica AV1. Questa novità rappresenta un significativo passo avanti rispetto al supporto già esistente per HDR10 e Dolby Vision.

Supporto per i possessori di tv

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda i possessori di TV Samsung, che non supportano il Dolby Vision. Tuttavia, marchi come Hisense, Panasonic, Philips e TCL offrono compatibilità sia con HDR10+ che con Dolby Vision, aumentando così le opzioni disponibili per gli utenti.

Dichiarazione ufficiale di netflix

Nella nota ufficiale diffusa da Netflix, si legge: “Siamo entusiasti di annunciare che ora trasmettiamo contenuti in HDR10+ sul nostro servizio per dispositivi compatibili con AV1, migliorando l’esperienza visiva per i dispositivi certificati HDR10+. I metadati dinamici inclusi nei nostri contenuti HDR10+ migliorano la qualità e la precisione dell’immagine su questi dispositivi.” Questa dichiarazione evidenzia l’impegno della piattaforma nel garantire un’esperienza visiva di alta qualità.

Crescita del formato hdr10+

La scelta di Netflix di adottare l’HDR10+ è motivata dall’impressionante crescita di questo formato, che ha registrato un incremento del 300% negli ultimi anni, con oltre 11.000 ore di contenuti HDR disponibili. Inoltre, è aumentato il numero di dispositivi compatibili, rendendo l’HDR10+ sempre più accessibile agli utenti.

Efficienza della codifica av1

In merito alla codifica AV1, Netflix ha sottolineato che si tratta di uno dei codec più efficienti attualmente disponibili. “Abbiamo già abilitato la codifica AV1 per i contenuti SDR e abbiamo riscontrato enormi vantaggi per i nostri utenti, tra cui una qualità visiva più elevata e costante, tempi di avvio ridotti e un aumento dello streaming alla massima risoluzione. AV1-SDR è già il secondo codec più utilizzato su Netflix, subito dopo H.264/AVC, che esiste da oltre 20 anni. Con l’aggiunta dello streaming HDR10+ ad AV1, ci aspettiamo che presto AV1 diventi il codec più utilizzato su Netflix,” ha affermato la società.

Aumento dei prezzi nel regno unito

Nel contesto del mercato, Netflix ha anche annunciato un aumento dei prezzi nel Regno Unito, un ulteriore sviluppo che potrebbe influenzare le strategie degli utenti e la loro esperienza complessiva con la piattaforma.