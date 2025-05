Il weekend dedicato alla Formula 1 è ufficialmente iniziato, con il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna che si svolge sul circuito di Imola. Questo evento rappresenta un ritorno atteso per il mondo delle corse automobilistiche, portando l’adrenalina e l’emozione del motorsport nel cuore dell’Italia.

Scuderie e piloti in gara

Le scuderie, in particolare la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sono pronte a rispondere alle aspettative dei tifosi dopo un avvio di stagione deludente. La pressione è alta, poiché i fan si attendono performance migliori dal duo di piloti. Le squadre rivali, in particolare la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, hanno dimostrato di avere un buon passo nelle prime gare, rendendole avversarie temibili. Non si possono sottovalutare nemmeno Max Verstappen e Kimi Antonelli, il giovane talento italiano al debutto in casa, che sicuramente cercherà di farsi notare.

Attività del weekend

Le attività sono iniziate venerdì 16 maggio 2025, con le Prove Libere che hanno avuto luogo alle 13:30. Oggi, sabato 17 maggio, si prosegue con le terze prove libere, programmate per le 12:30. Questo fine settimana si presenta ricco di emozioni e aspettative.

Qualifiche e gara

Le qualifiche si svolgeranno oggi alle 16:00 e saranno trasmesse in diretta gratuita su TV8, accessibile sia tramite il sito ufficiale di TV8 che su satellite e digitale terrestre. La gara, prevista per domani, domenica 18 maggio, avrà inizio alle 15:00 e sarà anch’essa visibile su TV8.

Accesso per gli appassionati

Per gli appassionati che desiderano seguire l’evento in alta definizione, Sky offre la possibilità di vedere l’intero weekend di gara su Sky Sport Formula 1, con la telecronaca di Carlo Vanzini. Gli abbonati potranno anche seguire le qualifiche e la gara in streaming su Sky Go e Now, garantendo così un accesso flessibile a tutte le emozioni della Formula 1.