Molti appassionati di aviazione conoscono nomi iconici come il Boeing 747, l’Airbus A330 e il PZL M-15 “Belphegor”. Tuttavia, pochi sanno realmente cosa si nasconda dietro queste sigle. Per comprendere il significato di queste designazioni, è necessario tornare indietro nel tempo, precisamente al 1962. In quell’anno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha creato un sistema di designazione per gli aeromobili, noto come Tri-Service Aircraft-Designation System, ispirato alle pratiche già in uso dall’Aeronautica Militare.

Il sistema di designazione degli aeromobili

Questo sistema è stato concepito per fornire una convenzione di denominazione che consenta di descrivere in modo chiaro e preciso le specifiche di ciascun velivolo. Da quel momento, il sistema ha subito aggiornamenti regolari, l’ultimo dei quali è stato introdotto con la Direttiva Politica dell’Aeronautica Militare (AFPD) 16-4, pubblicata nel 2020. Ma quali sono i dettagli di questo sistema?

Dettagli del Mission Design Series

Il documento ufficiale contiene informazioni dettagliate riguardanti l’attuale Mission Design Series (MDS) del Dipartimento della Difesa, che rappresenta il sistema di denominazione alfanumerica per gli aeromobili. È importante notare che questo manuale si applica a tutti i tipi di velivoli, non solo ai jet. I parametri che determinano il nome finale di un aereo sono piuttosto complessi e meritano attenzione.

Elementi fondamentali della designazione

Un elemento fondamentale è il prefisso di stato e la tipologia di veicolo. Ad esempio, la lettera “F” in velivoli come l’F-15 indica che si tratta di un “Fighter“, ovvero un caccia. I numeri che seguono la lettera rappresentano aspetti più vaghi, come la linea di produzione o il design del velivolo. Nel caso di velivoli costruiti in serie, il nome può includere anche dati come i numeri di progetto o le lettere della specifica serie.

Curiosità nel mondo dei trasporti

Se desiderate approfondire ulteriormente il significato di sigle e designazioni, ci sono molte altre curiosità nel mondo dei trasporti. Ad esempio, anche le “SS” che si trovano frequentemente sulle navi hanno un significato specifico, che merita di essere scoperto.