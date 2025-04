Acquistare cuffie da gaming che si abbinano perfettamente alla console è un desiderio comune tra i videogiocatori. Nel 2025, una promozione su Amazon offre un’opportunità interessante per chi cerca cuffie di alta qualità a un prezzo accessibile.

Pdp phantom air per playstation 5

Le cuffie wireless PDP Phantom Air sono progettate specificamente per la PlayStation 5, presentando colori che richiamano l’estetica della console di ultima generazione di Sony. Questi dispositivi sono dotati di un dongle USB che garantisce una connessione stabile e immediata con la PS5, ma possono essere utilizzati anche tramite Bluetooth su dispositivi mobili e altre piattaforme compatibili. Le cuffie sono equipaggiate con driver da 50 mm e un microfono direzionale, che può essere facilmente disattivato grazie alla funzione flip to mute: basta sollevare il microfono per silenziarlo. Attualmente, grazie a unosconto del 26% rispetto al prezzo più basso registrato, è possibile acquistare queste cuffie wireless per soli 57 euro.

Pdp phantom air per xbox

Anche l’edizione Xbox delle cuffie PDP Phantom Air è disponibile in promozione. Questa versione mantiene le stesse caratteristiche tecniche delle cuffie per PlayStation 5, ma si distingue per una colorazione nera con dettagli verdi, perfetta per gli utenti Xbox. Approfittando dellosconto del 26%, è possibile ottenere queste cuffie a un prezzo vantaggioso di 57 euro.

Se desiderate eliminare le spese di spedizione sui vostri acquisti su Amazon, la soluzione è iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti possono beneficiare di un’estensione ancora più vantaggiosa, con 90 giorni gratuiti. Iscrivendosi a Prime, si accede a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Ulteriori offerte includono TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste opportunità per arricchire la vostra esperienza di acquisto su Amazon.