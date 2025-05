L’operatore telefonico WindTre ha recentemente comunicato di essere stato oggetto di un attacco informatico che ha compromesso i sistemi utilizzati dai suoi rivenditori. In seguito a questa violazione, i criminali informatici sarebbero riusciti ad accedere ai dati di alcuni clienti, mettendo a rischio informazioni sensibili.

L’incidente è avvenuto il 25 febbraio 2025 e, sebbene sia stato circoscritto a un singolo punto vendita, l’operatore ha confermato che i malviventi hanno potuto visualizzare e forse anche sottrarre un ampio insieme di dati sensibili, tra cui nome, cognome, recapiti telefonici e indirizzi di residenza degli utenti.

Dettagli dell’attacco e risposte di Windtre

In una nota pubblicata sul proprio sito web, WindTre ha sottolineato il proprio impegno nella protezione della clientela, affermando di aver adottato immediatamente misure per limitare i rischi di futuri attacchi. L’azienda ha incrementato gli standard di sicurezza con l’implementazione di tecnologie più avanzate. Secondo quanto riportato, le verifiche effettuate hanno confermato che l’evento ha portato alla visualizzazione e/o a una possibile esfiltrazione di dati personali comuni, come nome, cognome, indirizzo e recapiti. WindTre ha avvertito che è possibile che anche i dati personali di alcuni utenti siano stati compromessi.

L’operatore ha dichiarato di rispettare tutte le procedure previste dalla normativa GDPR, assicurando che tutte le azioni necessarie sono state intraprese per tutelare i clienti e prevenire ulteriori problematiche.

Raccomandazioni per gli utenti

In situazioni di questo tipo, è fondamentale che i clienti siano consapevoli dei rischi associati all’uso dei propri dati. I criminali informatici potrebbero sfruttare queste informazioni per inviare false comunicazioni a nome di WindTre, con l’intento di ingannare gli utenti e sottrarre denaro. Per questo motivo, l’operatore consiglia a chiunque abbia dei dubbi di contattare il servizio di assistenza telefonica o di scrivere all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it per ricevere supporto.

WindTre sta quindi monitorando la situazione con attenzione e sta lavorando per garantire la sicurezza dei dati dei propri clienti, consapevole dell’importanza della trasparenza e della protezione delle informazioni personali.