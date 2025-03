Il mese di marzo 2025 si caratterizza per significativi cambiamenti nella numerazione dei canali televisivi, ma l’aprile imminente porterà con sé una novità interessante per gli appassionati di cinema. Come riportato dai colleghi de l’Italia in Digitale, dal 1 aprile 2025, il mux Cairo Due, accessibile a livello nazionale, introdurrà un nuovo canale dedicato ai film.

Il nuovo canale “Film Time Crime”

Il nuovo canale “Film Time Crime” si propone di offrire una selezione dei migliori film di genere crime, disponibili gratuitamente per il pubblico. Le trasmissioni avverranno 24 ore su 24, come evidenziato nel materiale promozionale diffuso. Questo canale rappresenta un’ulteriore opportunità per gli spettatori di esplorare un genere cinematografico amato e ricco di suspense.

Accesso al canale

Per accedere al canale, sarà necessario utilizzare un televisore o un decoder compatibile con il formato HbbTV, oltre a una connessione internet. Gli utenti potranno semplicemente effettuare una ricerca automatica dei canali per trovarlo facilmente, senza particolari difficoltà.

Dettagli tecnici del mux Cairo Due

Il mux Cairo Due trasmette sul Canale 25 con frequenza 506 MHz o sul Canale 33 con frequenza 570 MHz, utilizzando il QAM64 I.G 1/4 e Fec 3/4. All’interno di questo multiplex sono presenti anche altri canali, come La7 HD. Grazie alla sua attivazione a livello nazionale, gli utenti non dovrebbero avere problemi a sintonizzarsi, rendendo l’accesso al nuovo canale un’esperienza semplice e immediata.

Opportunità per gli spettatori

Con l’arrivo di “Film Time Crime”, gli spettatori avranno l’opportunità di godere di un’offerta cinematografica diversificata, arricchendo ulteriormente l’esperienza televisiva nel panorama del digitale terrestre.