In data 31 marzo 2025, si registrano importanti cambiamenti nella numerazione dei canali televisivi trasmessi via digitale terrestre. Questa modifica interessa i diversi multiplex e comporta un aggiornamento significativo nella composizione dei canali disponibili per gli utenti. Di seguito, si presenta una lista dettagliata dei canali attivi a partire da oggi, fornendo un quadro chiaro delle novità.

Elenco aggiornato dei canali tv

La seguente lista riporta i canali televisivi aggiornati per il 31 marzo 2025:

Rai 1 HD Rai 2 HD Rai 3 TGR Regione Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale Emittente locale 20Mediaset HD Rai 4 (conflitto LCN con Rai 4 HD) Iris HD Rai 5 Rai Movie HD Rai Premium (conflitto LCN con Rai Premium HD) Cielo 27Twentyseven HD TV2000 LA7d La5 HD Real Time QVC HD Food Network Cine34 HD Focus HD RTL 102.5 Warner TV GIALLO TOPcrime HD Boing HD K2 Rai Gulp Rai YoYo Frisbee Boing Plus Cartoonito HD Super! Rai News 24 (conflitto LCN con Rai News 24 HD) Mediaset Italia2 HD Sky TG24 TGCOM24 HD DMAX Italia 53 (Casa Italia 53) Rai Storia HD Mediaset Extra HD HGTV – Home & Garden Rai Scuola HD Rai Sport HD Motor Trend SPORTITALIA HD TRAVEL TV DONNA SPORT TV (DONNA TV) CS24.LIVE (Canale 63) SUPERTENNIS ALMA TV RADIO 105 R101 TV BOM CHANNEL Deejay TV HD RadioItaliaTV France 24 HD (Valle d’Aosta) RTS Un HD (Valle d’Aosta) TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta) Rai 4K Test Rai 4K Rai 3 HD Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE 20Mediaset HD ITALIA 121 CANALE 122 ITALIA CHANNEL ARTE ITALIA 124 ARTE ITALIA 125 ITALIA 126 ITALIA 127 GOLD TV ITALIA LA 4 ITALIA CHANNEL 24 RETE ITALIA LINEAGEM ArteIN ITALIA 134 ITALIA 135 ITALIA 136 LUXURY CHANNEL 137 TELECAMPIONE DELUXE 139 STARMARKET Italia 141 (Italia 53) ITALIA 142 (ITALIA 136) ITALIA 143 (ITALIA 135) CENTRO SERENA PADRE PIO TV Rai Scuola HD FIRE TV ITALIA 148 (ITALIA 127) PRIMASET Italia 150 (Italia 53) EQUtv Tesory Channel TV 153 ITALIA 154 (ITALIA 136) ITALIA 155 (ITALIA 134) ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) RADIO KISS KISS TV ITALIA 159 (ITALIA 127) ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) ITALIA 161 (ITALIA 121) CANALE 162 CANALE 163 (ODEON 24) ITALIA 164 (ITALIA 134) Canale 165 (FASCINO TV 165) ORLERTV VH1 CANALE168 CANALE169 PRIMA FREE Test HEVC main10 RaiPlay Rai Radio 2 Visual HD RaiPlay Sound PROMO FOOD (CHANNEL 24) PROMO TRAVEL (STARMARKET) PROMO HOME (RETE ITALIA) PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) PROMO LIFE (TV 153) PROMO SHOPPING AP CHANNEL (269ITALIA) ITCHANNEL RADIO ROMA NETWORK Teleshopping WELCOME IN CANALE 227 (TV 153) Tesory Channel LA7d CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) CANALE 232 RTL 102.5 CALIENTE CUSANO NEWS 7 CANALE 235 CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) PROMO KIDS (TV 153) GENIUS 240 FRANCE 24 SICILIA 242 CANALE 243 (TV 153) BABEL PAROLE DI VITA Radio 24 TCI PROMO SPORT (TV 153) MOMENTO TV RADIO LIBERTA’ Radio Radio TV ADNPLAY Maria Vision Onair Italia GAMBERO ROSSO RADIOFRECCIA BIKE URANIA UNO SET (FILM CRIME TIME) Byoblu CANALE 263 (TV 153) NTR RADIO 264 MUSIC TV RDS Social TV RADIO ZETA ARTEORA TV CANALE 268 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) My Plus Tv PREMIO LIVE (MADE IN BUSINESS) AUTOMOTO ITALIAN FISHING TV CHANNEL ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) tivù la guida Rai 1 HD (provvisorio) Rai 2 HD (provvisorio) Rai 3 HD (provvisorio) Rete4 HD Canale5 HD Italia1 HD LA7 HD TV8 HD NOVE AutoMoto 20Mediaset HD Rai 4 HD Iris HD Rai 5 HD Rai Movie HD Rai Premium HD 27Twentyseven HD TV2000 LA7d La5 HD RADIO ZETA RADIOFRECCIA RTL 102.5 CALIENTE Cine34 HD Focus HD RTL 102.5 Warner TV TOPcrime HD Boing HD Rai Gulp HD Rai YoYo HD Boing Plus Cartoonito HD Rai News 24 Mediaset Italia2 HD TGCOM24 HD Rai Storia HD Mediaset Extra HD Rai Sport HD SPORTITALIA HD TRAVEL TV RADIO 105 R101 TV Deejay TV HD RadioItaliaTV Rai Radio 1 Rai Radio 2 Rai Radio 3 Rai GR Parlamento Rai Isoradio Rai Radio 3 Classica Rai Radio Kids Rai Radio Live Napoli Rai Radio Techete’ Rai Radio Tutta Italiana Rai Radio 1 Sport No Name Radio powered by Rai Radio Capital Radio Deejay Radio m2o RDS 100% GRANDI SUCCESSI inBlu2000 RADIO VATICANA ITALIA RTL 102.5 RADIO ZETA RADIOFRECCIA RTL 102.5 TRAFFIC RTL 102.5 BEST RTL 102.5 NAPULE’ RTL 102.5 DISCO RTL 102.5 CALIENTE RTL 102.5 BRO&SIS R Italia SMI Radio R101 Radio Monte Carlo RADIO 105 VIRGIN RADIO Radio Maria Rai 3 TGR Valle d’Aosta Rai 3 TGR Piemonte Rai 3 TGR Liguria Rai 3 TGR Lombardia Rai 3 TGR Veneto Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento Rai 3 TGR Südtirol Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis) Rai 3 TGR Emilia-Romagna Rai 3 TGR Toscana Rai 3 TGR Marche Rai 3 TGR Umbria Rai 3 TGR Lazio Rai 3 TGR Abruzzo Rai 3 TGR Molise Rai 3 TGR Campania Rai 3 TGR Puglia Rai 3 TGR Basilicata Rai 3 TGR Calabria Rai 3 TGR Sardegna Rai 3 TGR Sicilia Radio Margherita Piu’ LA7 Test RTV San Marino SUPERSIX Caccia e Pesca Radio TV Serie A con RDS LA7 TEST TV8 News On Demand LA7 Servizi on demand LA7 on demand (LA7 HD) LA7 TEST LA7d TEST (LA7d HD)

Un consiglio utile per gli utenti è di attivare la sintonizzazione automatica del proprio decoder. Questo permette di visualizzare le ultime novità e aggiornamenti nei canali disponibili. È anche possibile programmare la ricerca dei canali in background, facilitando ulteriormente l’accesso alle nuove offerte televisive.