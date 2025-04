Nelle ultime ore, sono emerse importanti novità riguardanti il panorama televisivo locale in Italia, in particolare per quanto riguarda il cambio di numerazione dei canali TV su digitale terrestre. Le informazioni sono state diffuse dai colleghi di L’Italia in Digitale, che hanno messo in evidenza alcuni aggiornamenti significativi nei mux locali.

Cessazione delle trasmissioni nel lazio

Nel Lazio, è stata comunicata la cessazione delle trasmissioni per l’emittente Anita, che occupava la posizione 88 del telecomando e trasmetteva in risoluzione 1920×1080 pixel. Gli spettatori che tentano di accedere a questo canale si troveranno di fronte a uno schermo nero. Inoltre, nel medesimo mux, è stato effettuato un cambiamento per Radio Radio TV, che ora è identificato come “Radio Radio 2 TV” e si trova alla posizione 96 del telecomando.

Cambiamenti in lombardia

Analoghi cambiamenti si registrano anche in Lombardia, dove nel Mux Locale 1 è avvenuta una semplice rinominazione. Il canale Orobik Channel ha ora assunto la posizione LCN 98, sostituendo Teleclusone.

Consigli per gli utenti

In situazioni come queste, il consiglio per gli utenti è di eseguire una ricerca manuale dei canali TV, concentrandosi sui mux locali. In alternativa, è possibile attivare la sintonizzazione automatica tramite le impostazioni del proprio decoder o televisore, per assicurarsi di avere sempre accesso alle ultime novità del panorama televisivo.