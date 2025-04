Acquistare una dash cam con doppia telecamera e schermo è diventato un’esigenza sempre più comune tra automobilisti e motociclisti. Per chi è alla ricerca di un dispositivo versatile e funzionale, la promozione attualmente disponibile su Amazon rappresenta un’opportunità da non perdere.

Dettagli sulla dash cam Volam RC12

La dash cam in questione è la Volam RC12, un modello che si distingue per il suo doppio sistema di telecamere, una anteriore e una posteriore. Questo dispositivo è attualmente oggetto di un’interessante offerta, con un 5% di sconto rispetto al prezzo più basso registrato di recente. Inoltre, utilizzando il codice promozionale I6JJ3B4V, è possibile ottenere un ulteriore risparmio del 5%, portando il costo finale a soli 121 euro. Questa dash cam è particolarmente apprezzata per il suo schermo touch IPS da 5,5 pollici, che offre un’interfaccia utente ampia e facilmente navigabile.

Un altro aspetto rilevante è la resistenza all’acqua della Volam RC12, rendendola ideale non solo per l’installazione in auto, ma anche per l’uso su motociclette. La possibilità di utilizzare la dash cam in diverse condizioni climatiche aumenta notevolmente la sua versatilità e funzionalità.

Compatibilità e vantaggi aggiuntivi

La Volam RC12 si distingue anche per la sua piena compatibilità con Android Auto e Apple Carplay, consentendo un’integrazione fluida con i dispositivi mobili. Questa caratteristica è fondamentale per chi desidera accedere facilmente a funzioni come la navigazione e la gestione delle chiamate direttamente dallo schermo della dash cam.

Per chi acquista frequentemente su Amazon, è utile sapere che è possibile azzerare le spese di spedizione iscrivendosi ad Amazon Prime. Attualmente, il servizio offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti possono usufruire di 90 giorni gratis. Questo programma non solo consente di ricevere i prodotti senza costi aggiuntivi, ma offre anche accesso a una vasta gamma di contenuti, tra cui film e serie TV tramite Prime Video, e giochi gratuiti con Prime Gaming.

In aggiunta, Amazon propone vantaggi esclusivi come tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’iscrizione ancora più allettante. Con tutte queste opportunità, chi è interessato alla Volam RC12 ha l’occasione di ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo vantaggioso, con un valore aggiunto grazie ai servizi offerti da Amazon.