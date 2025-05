A pochi giorni dall’annuncio riguardante la modifica della numerazione dei canali televisivi sul digitale terrestre, emergono ulteriori sviluppi dalla piattaforma Digital-Forum che interessano il panorama televisivo nazionale. In particolare, il mese di maggio 2025 ha segnato l’uscita di scena di due canali e l’ingresso di tre nuove emittenti.

Dettagli sui canali rimossi

Nel dettaglio, il canale Cusano News 7 è stato rimosso dal Mux DFree, un’emittente che, di fatto, non aveva una programmazione consistente e si presentava come un cartello fantasma privo di numerazione fissa. Analogamente, nel Mux Persidera1, è stata eliminata l’emittente Canale 122, anch’essa senza un LCN definito.

Nuove emittenti nel mux

Nuove opportunità di visione si presentano, invece, per gli utenti del Mux DFree, che ha accolto tre nuovi canali: Terre Euganee Channel è stato collocato alla posizione 231, Nexum Channel si trova ora alla posizione 403, e 9Novanta è stato inserito alla posizione 990.

Consigli per la sintonizzazione

In situazioni come queste, è sempre consigliabile attivare la sintonizzazione automatica del decoder o della televisione per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Nel frattempo, su queste pagine è stata pubblicata anche la lista dei canali TV che trasmettono in HbbTV sul digitale terrestre. Questo nuovo standard promette di rendere l’esperienza di visione ancora più interattiva, risultando particolarmente interessante per gli appassionati e per coloro che possiedono televisori compatibili.

