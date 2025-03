Non sapete più dove archiviare i vostri documenti e file multimediali? In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, è il momento ideale per considerare l’acquisto di uno dei due hard disk esterni in sconto che potrebbero risolvere definitivamente i vostri problemi di spazio. Questi dispositivi offrono una capacità tale da garantire un’archiviazione duratura e senza preoccupazioni.

Seagate expansion desktop 20 tb

L’Hard Disk Esterno Seagate Expansion Desktop, con una generosa capienza di 20 TB, rappresenta una soluzione eccellente per chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione. Questo dispositivo, con un formato da 3,5 pollici, si distingue per la sua velocità di trasferimento dei dati, grazie alla connessione USB 3.0 che consente un utilizzo fluido e senza intoppi. Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac, il Seagate viene riconosciuto automaticamente dai computer, facilitando notevolmente l’uso. Inoltre, è fornito con un servizio di recupero dati di 2 anni, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per la sicurezza dei vostri file. Attualmente, il prezzo promozionale è di 335,99 euro, rispetto al prezzo originale di 399 euro, rendendolo un’opzione molto competitiva.

Wd elements hard disk esterno 24 tb

Per chi cerca ancora più spazio, il WD Elements Hard Disk Esterno offre una capacità impressionante di 24 TB. Questo HDD da 3,5 pollici non solo aumenta la capacità di archiviazione, ma migliora anche la velocità di trasferimento grazie al protocollo USB 3.2 Gen1. La sua compatibilità plug-and-play lo rende adatto per qualsiasi desktop, semplificando ulteriormente l’installazione e l’uso. In questo periodo di offerte primaverili, il prezzo è di 489,99 euro, in ribasso rispetto ai 662,99 euro di listino.

