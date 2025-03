Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità per semplificare la pulizia della vostra casa? In occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, è il momento ideale per scoprire le promozioni sui prodotti ECOVACS.

Ecovacs deebot t50 omni

L’ECOVACS DEEBOT T50 OMNI si distingue per una potenza d’aspirazione di ben 15.000 Pa, che garantisce una pulizia efficace anche negli angoli più difficili da raggiungere, grazie alla sua spazzola laterale estensibile. Questo modello offre anche un sistema di lavaggio con acqua calda fino a 75 gradi e la tecnologia ZeroTangle 2.0, progettata per prevenire grovigli di capelli e peli che potrebbero compromettere il funzionamento del robot. Durante la Festa delle Offerte, il prezzo di questo dispositivo è stato ridotto del 15%, passando da 799 euro a soli 679 euro.

Ecovacs deebot x5 omni

Un’altra offerta interessante è rappresentata dall’ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, che offre una potenza d’aspirazione di 12.800 Pa. Questo modello è dotato di un sistema di lavaggio del mocio con acqua calda a 70 gradi, tecnologia anti-groviglio e una pratica stazione all-in-one. Approfittando di uno sconto del 55% rispetto al prezzo originario di 1.399 euro, il DEEBOT X5 OMNI è disponibile a soli 599 euro.

Per chi desidera sfruttare al meglio le offerte di Amazon, è consigliabile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono beneficiare dei primi 30 giorni gratuiti, che includono vantaggi come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite il servizio Prime Gaming.