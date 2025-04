eBay ha annunciato oggi, 2 aprile 2025, una nuova iniziativa promozionale che offre agli utenti la possibilità di usufruire di uno sconto del 10% su una selezione di prodotti. Questa offerta è attivata tramite un coupon specifico, valido fino al 13 aprile 2025, che consente di risparmiare fino a 45 euro su acquisti di almeno 20 euro.

Il coupon, identificato con il codice TECHAPR25, deve essere inserito al momento del pagamento per poter beneficiare dello sconto. Gli utenti possono utilizzare il coupon fino a un massimo di due volte, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano acquistare più articoli.

Dettagli del coupon e categorie incluse

Lo sconto è applicabile a diverse categorie di prodotti, rendendo l’offerta accessibile a un ampio pubblico. Le categorie incluse nella promozione comprendono:

Telefonia fissa e mobile

Informatica

TV, audio e video

Videogiochi e console

Fotografia e video

Elettrodomestici

Bricolage e fai da te: attrezzatura

Strumenti per l'acconciatura

Questa varietà permette agli acquirenti di scegliere tra un’ampia gamma di articoli, dalle ultime novità tecnologiche a strumenti per la casa e il tempo libero. Gli utenti sono incoraggiati a pianificare i propri acquisti per sfruttare al meglio questa opportunità di risparmio.

Come utilizzare il coupon

Per approfittare della promozione, gli utenti devono seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, è necessario accedere al sito di eBay e selezionare i prodotti desiderati nelle categorie indicate. Durante il processo di checkout, sarà richiesto di inserire il codice coupon TECHAPR25 per applicare lo sconto.

È fondamentale tenere presente che l’offerta scade il 13 aprile 2025 alle 23:59, quindi gli acquirenti dovrebbero affrettarsi per non perdere questa occasione. Per ulteriori dettagli e per accedere all’offerta, eBay ha predisposto una pagina dedicata dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

Con questa nuova promozione, eBay continua a dimostrare il proprio impegno nel fornire vantaggi ai propri clienti, rendendo gli acquisti online ancora più convenienti e accessibili.