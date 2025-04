eBay ha annunciato una nuova iniziativa promozionale che offre ai consumatori la possibilità di ottenere un sconto del 15% su una vasta selezione di prodotti a marchio Xiaomi. Questa offerta sarà attiva fino al 16 aprile 2025, permettendo agli utenti di approfittare di sconti su numerosi dispositivi del noto brand asiatico.

Per usufruire di questo vantaggioso coupon, gli acquirenti dovranno inserire il codice “XIAOMIDAYS25” durante la fase di conclusione dell’acquisto, assicurandosi di non includere le virgolette.

Secondo i dettagli forniti nei termini e condizioni dell’offerta, il coupon consente di ottenere uno sconto massimo di 75 euro. Gli utenti possono utilizzare il codice fino a quattro volte per ciascun profilo, fino alle 23:59 del 16 aprile 2025, offrendo così diverse opportunità di risparmio.

Dettagli dell’offerta

L’iniziativa di eBay presenta diverse specifiche che gli utenti devono tenere a mente per sfruttare al meglio l’offerta. Il codice coupon “XIAOMIDAYS25” consente di accedere a uno sconto del 15% su una selezione di prodotti Xiaomi. È fondamentale notare che il valore massimo dello sconto applicabile è fissato a 75 euro. Ogni utente ha la possibilità di utilizzare il coupon fino a quattro volte, rendendo l’offerta accessibile a chi desidera acquistare più articoli.

La promozione avrà inizio il 3 aprile 2025 alle ore 9:00 e terminerà il 16 aprile 2025 alle ore 23:59. Gli acquirenti interessati dovranno seguire alcuni semplici passaggi per riscattare il buono sconto. È necessario aggiungere al carrello uno o più prodotti che rientrano nelle categorie idonee, quindi, prima di procedere al pagamento, inserire il codice coupon nel campo dedicato per ottenere lo sconto desiderato.

Modalità di pagamento e requisiti

Per completare l’acquisto, eBay offre diverse opzioni di pagamento. Gli utenti possono scegliere tra PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, oppure utilizzare una carta di credito o debito. Questa varietà di metodi di pagamento rende l’acquisto più flessibile e comodo per gli utenti, permettendo di scegliere il sistema di pagamento preferito.

La lista completa dei prodotti in promozione è disponibile online, consentendo agli acquirenti di esplorare tutte le opzioni e trovare gli articoli che meglio soddisfano le loro esigenze. Per visualizzare l’intera gamma di prodotti Xiaomi in offerta, è possibile visitare il link fornito da eBay.

Con questa nuova iniziativa, eBay si propone di attrarre un numero maggiore di clienti, offrendo sconti significativi su prodotti di alta qualità, consolidando così la propria posizione nel mercato dell’e-commerce.