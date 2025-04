Il 14 aprile 2025, la California meridionale ha vissuto un momento di apprensione a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5,2. L’evento sismico ha colto di sorpresa gli abitanti della regione, causando panico per alcuni minuti. Il sisma è stato avvertito anche all’interno del San Diego Zoo Safari Park, dove si trovano diverse specie, tra cui un gruppo di elefanti africani.

Minimi danni e opportunità di osservazione

Nonostante la forza del terremoto, i danni sono stati minimi sia all’interno della struttura che nel resto della contea. Tuttavia, l’evento ha offerto agli scienziati un’opportunità unica per osservare il comportamento degli elefanti in situazioni di stress, grazie alle telecamere installate nel parco. Queste hanno catturato reazioni interessanti e significative degli animali.

Comportamento protettivo degli elefanti

Tre elefanti anziani, identificati con i nomi di Ndlula, Umngani e Khosi, hanno mostrato un comportamento protettivo nei confronti di due cuccioli di sette anni, Zuli e Mkhaya. Subito dopo il terremoto, gli adulti hanno cercato di circondare i cuccioli, creando una barriera protettiva. Questo comportamento evidenzia l’istinto materno e sociale degli elefanti, che si sono uniti per garantire la sicurezza dei membri più vulnerabili del loro gruppo.

Strategia difensiva degli adulti

Un video rilasciato dai gestori del parco mostra chiaramente come gli elefanti adulti cerchino di spingere i cuccioli dietro di loro, formando una sorta di cerchio difensivo. Questa disposizione strategica avrebbe dovuto proteggere i cuccioli da eventuali predatori. Si osserva che Mkhaya, il cucciolo femmina, è rimasta al centro del cerchio, mentre Zuli, il maschio, si è posizionato ai margini. Khosi, il più anziano del gruppo, ha interagito con i cuccioli colpendoli dolcemente sulla schiena con la proboscide, in un gesto che sembrava volerli rassicurare e invitarli a rimanere vicino agli adulti.

Origine del terremoto e opportunità di ricerca

Secondo le informazioni fornite dallo United States Geological Survey, il terremoto ha avuto origine in un’area situata a 5 km da Julian, nella California meridionale. Questo evento sismico è stato causato dalla Faglia di Sant’Andrea, una delle più famose e pericolose al mondo, nota per la sua attività sismica. La scossa ha suscitato l’attenzione non solo per il suo impatto immediato, ma anche per le opportunità di ricerca che offre sul comportamento animale in situazioni di emergenza.