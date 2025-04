Elon Musk ha sempre dimostrato un forte interesse per il futuro dell’umanità. Nel 2022, durante un’intervista, il noto imprenditore ha affermato che il vero rischio per la civiltà non risiede nel **cambiamento climatico**, ma piuttosto nel **calo delle nascite**. Recentemente, nel 2025, sono emerse notizie che suggeriscono che Musk stia affrontando questa problematica in modo diretto.

La vita familiare di Musk

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il miliardario californiano avrebbe almeno 14 figli da quattro donne diverse, tra cui la direttrice di **Neuralink** Shivon Zilis, la musicista **Grimes**, la scrittrice **Justine Wilson** e l’influencer **Ashley St. Clair**. Questa rivelazione ha suscitato un notevole scalpore, evidenziando il desiderio di Musk di creare una “legione” di eredi.

Investimenti per il futuro

Nel 2024, Musk ha acquistato una villa dal valore di 35 milioni di dollari, concepita per ospitare i suoi figli e le loro madri. L’intento è quello di far crescere insieme i suoi eredi in un ambiente controllato. In conversazioni private, Musk ha anche avanzato l’idea di utilizzare madri surrogate per aumentare il numero dei suoi figli, con l’obiettivo di “raggiungere il numero necessario prima dell’apocalisse”.

Accordi di riservatezza

Per mantenere la riservatezza riguardo a queste questioni familiari, Musk, tramite il suo collaboratore **Jared Birchall**, avrebbe fatto firmare alle madri dei suoi figli accordi di riservatezza molto restrittivi, supportati da generosi compensi mensili. Ad esempio, a **St. Clair** sarebbero stati offerti 15 milioni di dollari e un pagamento mensile di 100.000 dollari. Tuttavia, quando **St. Clair** ha richiesto l’affidamento esclusivo del figlio, Musk ha drasticamente ridotto i fondi e si è rifiutato di sottoporsi a un test di paternità.

Conseguenze delle scelte

In aggiunta, chi ha rifiutato le proposte di Musk ha subito delle conseguenze. È il caso dell’influencer **Tiffany Fong**, che ha visto una diminuzione dei suoi guadagni su **X** (ex **Twitter**) dopo aver rivelato che Musk le aveva proposto di avere un figlio insieme. Questa situazione solleva interrogativi sulla condotta del miliardario e sulla sua posizione riguardo a questioni etiche e sociali, in particolare rispetto al cambiamento climatico e alla sua ambizione di dominare il campo dell’intelligenza artificiale.