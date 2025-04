Elon Musk, noto per le sue avventure imprenditoriali con SpaceX e Tesla, ha recentemente attirato l’attenzione per la sua performance in un videogioco durante una diretta streaming. Il 15 marzo 2025, il CEO ha deciso di testare le capacità del suo sistema Starlink a bordo del suo jet privato mentre giocava a Path of Exile 2, un titolo free-to-play che ha già suscitato l’interesse di molti videogiocatori.

Le reazioni dei giocatori

Le reazioni dei giocatori sono state immediate e spietate. Molti hanno preso di mira Musk con commenti sarcastici e offensivi. Alcuni utenti lo hanno accusato di “non avere amici”, mentre altri hanno previsto che “morirà da solo”. Critiche anche sul suo aspetto fisico, con alcuni che lo hanno descritto come “stupido e brutto”. Un giocatore ha persino fatto riferimento alla figlia di Musk, Vivian Wilson, dicendo che aveva “ragione” nel sostenere che il padre fosse scarso a Overwatch.

La risposta di Musk

Nonostante l’atmosfera tesa, Musk ha risposto in modo piuttosto contenuto, limitandosi a commentare che “ci sono un sacco di ritardati nella chat”, un’affermazione che ha suscitato indignazione tra i partecipanti. Molti utenti lo hanno esortato a utilizzare il comando “non disturbare” per evitare di leggere i messaggi offensivi, ma Musk ha ignorato tali suggerimenti.

Discussione su X

La situazione è stata discussa anche su X, dove un utente ha riportato che “Elon Musk ha appena abbandonato furiosamente il suo streaming dopo essere morto ripetutamente durante un tutorial boss presente nella nuova patch di PoE 2 in modalità hardcore”. Un sabato decisamente movimentato per il magnate, che ha dimostrato che anche i grandi nomi possono trovarsi in difficoltà nel mondo dei videogiochi.