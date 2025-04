Eufy ha recentemente lanciato i nuovi robot aspirapolvere Omni E28 e Omni E25, dotati della rivoluzionaria tecnologia HydroJet. Questi dispositivi si distinguono per una potenza di aspirazione di ben 20.000 Pa, una delle più elevate nel settore della pulizia automatizzata.

Caratteristiche del modello Omni E28

Il modello Omni E28 si presenta come il top di gamma, arricchito da un innovativo pulitore profondo portatile staccabile. Questa caratteristica rappresenta una novità nel mercato, permettendo agli utenti di affrontare macchie su scale, divani e tappeti con grande facilità. Grazie al design FlexiOne, il serbatoio dell’acqua può essere separato, trasformando il dispositivo in un’unità autonoma per una pulizia mirata.

Funzionalità avanzate dei modelli

Un altro aspetto interessante di entrambi i modelli è il sistema autopulente per i mop, che opera a una velocità di 360 volte al minuto e applica una pressione costante di 15N sul pavimento. Questo contribuisce a migliorare notevolmente l’efficacia del lavaggio. Inoltre, la spazzola DuoSpiral, dotata di funzione retrattile, è progettata per ridurre i grovigli di capelli, minimizzando così la necessità di manutenzione. Il braccio automatico CornerRover si estende per raggiungere anche gli angoli più complessi, garantendo una pulizia completa.

Novità nel mercato dei robot aspirapolvere

In aggiunta, Eufy ha annunciato il debutto del robot C10, che offre un’aspirazione di 4000 Pa e una stazione di autosvuotamento. Questo modello è equipaggiato con un sistema anti-groviglio e una navigazione laser iPath, promettendo un’autonomia di 60 giorni secondo le dichiarazioni del produttore.

Disponibilità e prezzi dei nuovi modelli

Gli Omni E28 ed E25 sono già disponibili per il pre-ordine a partire dal 24 aprile 2025. Il modello E28 sarà in vendita al pubblico dal 15 maggio al prezzo di 999 Euro, con un coupon che ne riduce il costo a 849 Euro. L’E25, invece, arriverà sul mercato a giugno a 899 Euro, con un prezzo promozionale di 749 Euro con coupon. Il robot C10 sarà disponibile dal 29 aprile a un prezzo di 349 Euro. Tutti i prodotti possono essere acquistati su eufy.com e Amazon.