Se state considerando di rendere più semplici le faccende domestiche, è il momento giusto per approfittare di un’interessante promozione offerta da Euronics. La catena di elettronica ha messo in sconto un aspirapolvere del marchio Dyson, un’opzione che potrebbe risultare vantaggiosa per chi cerca efficienza e praticità.

Dettagli dell’offerta

A partire dal 2025, il prezzo di vendita dell’aspirapolvere Dyson è fissato a 499 euro per i clienti iscritti al programma Star Club, direttamente sul sito ufficiale di Euronics. Questo rappresenta un notevole risparmio rispetto al prezzo consigliato di 699 euro indicato dalla catena. L’offerta, valida fino al 21 maggio 2025, durerà fino all’esaurimento delle scorte, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione. Inoltre, per chi acquista online, è disponibile la consegna gratuita, un ulteriore vantaggio per i consumatori.

Caratteristiche del prodotto

L’aspirapolvere senza filo Dyson in promozione è dotato di una potenza massima di 150 AW e include una spazzola specifica per parquet. Una delle caratteristiche innovative di questo modello è l’utilizzo di un laser che riesce a rivelare anche le particelle più piccole, garantendo una pulizia approfondita. Il design 3-in-1 consente di raggiungere facilmente tutte le aree della casa, rendendo il prodotto versatile e adatto a diverse esigenze.

Ulteriori informazioni

Per chi desidera ulteriori dettagli sull’aspirapolvere Dyson e sull’offerta in corso, è possibile visitare il portale di Euronics, dove sono disponibili informazioni più approfondite riguardo alle specifiche tecniche e alle modalità di acquisto.