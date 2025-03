Per chi è alla ricerca di un portatile potente ma accessibile economicamente, c’è un’opportunità da non perdere in questo periodo. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, è disponibile un’offerta imperdibile su un dispositivo che potrebbe soddisfare le vostre esigenze.

Dettagli sull’offerta del portatile Acemagic lx15

Attualmente, l’ACEMAGIC LX15 è in promozione con uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso registrato di recente. Grazie a un ulteriore coupon da 35 euro, il prezzo finale del notebook scende da 439,99 euro a soli 290 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi desidera un dispositivo di qualità senza gravare sul budget.

Caratteristiche tecniche del notebook

L’ACEMAGIC LX15 è dotato di un schermo IPS da 15,6 pollici, ideale per visualizzare contenuti in alta definizione. Monta un processore Intel Alder Lake N97 di dodicesima generazione, supportato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, con la possibilità di espandere la memoria interna fino a 2TB. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, garantendo un’autonomia adeguata per l’uso quotidiano. Inoltre, la webcam è progettata con un sistema di protezione che consente di coprirla quando non è in uso, aumentando la privacy dell’utente.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

