A pochi giorni dagli ultimi aggiornamenti riguardanti la copertura della fibra ottica fornita da Open Fiber, i professionisti di Fibra Click segnalano che l’operatore telefonico specializzato nella rete wholesale ha recentemente completato la copertura in oltre 70 comuni italiani. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso l’ampliamento della connettività in diverse aree del paese.

Nuove città raggiunte dalla fibra ottica FTTH

La fibra ottica FTTH ha fatto il suo ingresso in 22 comuni italiani, tra cui spiccano nomi come Ascoli Satriano, Bagnolo del Salento, Butera, Casarano e Cascina. Altri comuni che beneficeranno di questa tecnologia avanzata includono Castelvetrano, Cene, Cursi, Faggiano, Galatina, Melpignano, Menfi, Palmariggi, Petina, Pieve Emanuele, Pimonte, Poppi, Salemi, San Martino Valle Caudina, Scampitella, Torregrotta e Vallata. L’espansione della rete FTTH è fondamentale per garantire connessioni internet più veloci e stabili, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e le opportunità economiche in queste aree.

Aumento della copertura FWA

Parallelamente, la lista dei comuni che possono ora accedere alla FWA (Fixed Wireless Access) è aumentata, con 50 nuovi comuni che si aggiungono alla rete. Tra questi si trovano Alessano, Altamura, Arconate, Arezzo, Barzago, Barzanò, Bernareggio, Binasco, Brugine, Bucine, Buggiano, Buscate, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Cassago Brianza, Cassano Magnago, Castano Primo, Castelnuovo della Daunia, Cermenate, Cinigiano, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Figino Serenza, Gambolò, Giussago, Granze, Illasi, Inverigo, Inveruno, Lomagna, Lurago d’Erba, Matino, Merate, Monguzzo, Monselice, Montesano Salentino, Montevarchi, Montevecchia, Nibionno, Ossona, Paderno d’Adda, Pescia, Robbiate, Ronco Briantino, Specchia, Tricase, Vigevano e Zibido San Giacomo. Questa espansione della FWA è cruciale per garantire una connessione internet anche nelle zone meno servite, contribuendo a colmare il divario digitale.

Profili di velocità e strumenti di verifica

Recentemente, Open Fiber ha annunciato l’attivazione del profilo da 2,5 Gbps su tutta la sua rete in fibra, un’innovazione che permetterà agli utenti di sfruttare connessioni internet ancora più veloci. Gli utenti interessati possono verificare la disponibilità della copertura nel proprio comune utilizzando lo strumento presente sul sito ufficiale di Open Fiber, sebbene sia opportuno notare che potrebbero esserci dei ritardi nell’aggiornamento delle informazioni.

Con queste novità, l’operatore continua a dimostrare il proprio impegno nell’ampliamento della rete di fibra ottica e FWA, promuovendo un accesso più ampio e veloce a internet in tutta Italia, un passo fondamentale per il progresso tecnologico e sociale del paese.