Il Regno Unito ha avviato un progetto innovativo nel campo della salute, sviluppando un’intelligenza artificiale denominata Foresight. Questo sistema avanzato è stato addestrato utilizzando un impressionante volume di 10 miliardi di dati sanitari anonimizzati, provenienti da un campione di 57 milioni di persone. L’intento principale di questo progetto è quello di anticipare l’insorgenza di malattie, prevenire ricoveri e promuovere una transizione verso un modello di sanità preventiva, piuttosto che reattiva.

Il funzionamento di Foresight

Foresight è stato sviluppato a partire da un modello di linguaggio simile a quelli che alimentano applicazioni come ChatGPT. Tuttavia, a differenza di queste ultime, Foresight non si limita a completare frasi, ma è in grado di analizzare storie mediche passate per prevedere quali patologie potrebbero manifestarsi in un paziente. La versione attualmente in uso si basa sul modello open-source LLaMA 2 di Meta ed è stata addestrata su dati nazionali raccolti tra il 2018 e il 2022. Questo approccio innovativo ha attirato l’attenzione anche in ambito internazionale, con applicazioni potenziali che si estendono alla medicina tradizionale cinese.

Implicazioni per la salute pubblica

Secondo i ricercatori dell’Università di Cambridge e dello University College London, Foresight ha il potenziale per segnalare in anticipo il rischio di ricoveri non programmati. Questo potrebbe consentire interventi mirati che prevengano il deterioramento delle condizioni di salute dei pazienti. Attualmente, il sistema è utilizzato principalmente per ricerche legate al COVID-19, ma sono già in corso test su oltre 1.000 patologie, ampliando così l’orizzonte delle sue applicazioni.

Questioni etiche e fiducia pubblica

Nonostante i vantaggi promettenti che Foresight può offrire, un progetto di tale portata solleva importanti interrogativi di natura etica. Anche se i dati utilizzati sono stati “de-identificati”, esperti nel campo avvertono che non esiste un anonimato assoluto quando si lavora con dataset così ricchi. Una volta completato l’addestramento del modello, risulta impossibile rimuovere le informazioni relative a un singolo individuo. Questo aspetto evidenzia la necessità di un dialogo aperto sulla gestione dei dati e sulla protezione della privacy.

Il futuro di Foresight non dipenderà esclusivamente dalla tecnologia impiegata, ma anche dalla capacità di guadagnare e mantenere la fiducia pubblica. Sarà fondamentale affrontare queste questioni in modo trasparente per garantire che l’innovazione nel settore sanitario possa procedere in modo responsabile e rispettoso dei diritti individuali.